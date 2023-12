Apple lancia Diario, una nuova app che aiuta a riflettere sulle piccole e grandi cose della vita

Apple ha reso disponibile Diario, una nuova app per iPhone, grazie alla quale l’utente può annotare piccoli e grandi eventi della propria vita arricchendo i ricordi con foto, video, audio registrato, posizioni e altro.

Con Diario, è facile iniziare ad annotare un semplice testo o includere più dettagli, come foto, video, posizioni o audio registrato per contestualizzare. Aggiungere contenuti come una notizia, una canzone o un podcast da altre app è altrettanto facile, basta portarli nell’app Diario e scriverne. L’utente può sfogliare le annotazioni precedenti, aggiungerle ai segnalibri, o filtrarle in base a dettagli come foto, allenamenti, luoghi e tanto altro. Le notifiche programmate aiutano a scrivere regolarmente.

I suggerimenti personalizzati selezionati in modo intelligente sono pensati per aiutare l’utente a ricordare e scrivere di un momento come per esempio nuovi luoghi visitati, foto scattate, canzoni ascoltate, allenamenti completati e tanto altro. I suggerimenti si basano sull’attività dell’utente e includono spunti di scrittura per consentire di annotare informazioni utili, mentre gli spunti di riflessione quotidiani aiutano a concentrarsi sulla gratitudine, sulla gentilezza, sugli obiettivi e tanto altro. L’utente controlla il tipo di contenuti che appaiono nei Suggerimenti e può scrivere un testo con i suggerimenti scelti.

Inoltre, gli sviluppatori possono usare la nuova API Journaling Suggestions per aggiungere alle proprie app i suggerimenti di scrittura in Diario, proporre all’utente i momenti di cui scrivere nel rispetto la privacy, in modo che sempre più persone possano trarre beneficio dalla scrittura di un diario e dall’esperienza sicura e personalizzata che solo iPhone può offrire.

L’app Diario e l’API Journaling Suggestions sono disponibili con l’introduzione di iOS 17.2.

