LG presenta la collezione 2024 di soundbar

LG ha presentato la collezione 2024 di soundbar che include i modelli S95TR, SG10TY e S70TY. Perfette da abbinare alla line up di TV LG 2024, le nuove soundbar offrono un’esperienza di home cinema incredibile grazie all’elevata qualità audio, alle numerose funzioni e al design raffinato.

Le nuove soundbar si integrano perfettamente con i nuovi TV per offrire un’esperienza di intrattenimento immersiva e coinvolgente. Quando accoppiati grazie alla funzione WOW Orchestra, la soundbar e il televisore LG sfruttano tutto il potenziale dei loro canali audio, creando un palcoscenico sonoro profondo e potente con bassi e alti migliorati. Inoltre, le nuove soundbar sono la scelta ideale per un audio surround grazie al supporto Dolby Atmos e DTS:X.

La funzione WOWCAST, presente sui modelli S95TR e SG10TY, permette di collegare la soundbar in modalità wireless ai televisori LG senza sacrificare di qualità del suono, anche durante la riproduzione di audio Dolby Atmos.

A livello di interfaccia grafica, tutti e tre i nuovi modelli di soundbar sono caratterizzati dal sistema WOW, una funzione intuitiva e semplice per gestire comodamente le impostazioni della soundbar anche attraverso il televisore.

Il modello top di gamma della collezione, la soundbar S95TR, è la scelta ideale per chi cerca un suono ruggente grazie a un’impressionante potenza di 810W e al suono surround da 15 canali dato dalle casse posteriori incluse. S95TR vanta cinque canali up-firing, tra cui il primo speaker centrale up-firing del settore, per creare un’incredibile esperienza audio tridimensionale, nitida e immersiva. Inoltre, il canale centrale posizionato sul lato superiore della soundbar emette il suono verso l’alto per migliorare l’udibilità dei dialoghi e dare l’illusione che il suono esca direttamente dal televisore.

I tweeter sono stati migliorati per un audio più pulito e preciso e l’aggiunta di un radiatore passivo arricchisce i bassi e ottimizza l’equilibrio complessivo tra soundbar e subwoofer. Il design elegante e versatile, realizzato con materiali e finiture che riducono i riflessi, completa le caratteristiche del modello S95TR.

Il modello premium SG10TY è invece il match perfetto per chi possiede un televisore LG OLED. Supporta le funzionalità WOW Orchestra, WOW Interface e WOWCAST che consentono un’installazione completamente wireless senza perdita di qualità sonora; è dotato di connettività Wi-Fi per una riproduzione del suono realistica che consente di godersi i propri brani preferiti sulle piattaforme di musica streaming come Tidal Connect e Spotify Connect. Anche il design è stato pensato per abbinarsi perfettamente ai TV OLED sia in termini di dimensione sia di colore.

Infine, il modello S70TY è la scelta ideale per chi possiede un televisore LG QNED. Caratterizzato da un design semplice e compatto, anche questo modello possiede uno speaker centrale up-firing che offre una maggiore nitidezza del suono. Il design angolato garantisce un’emissione del suono verso l’alto affinchè sembri che i suoni escano direttamente dallo schermo del TV.

La soundbar S70TY può essere agganciata direttamente al TV QNED grazie a una staffa ad hoc per un’installazione semplice ed elegante che non richiede di forare la parete. La staffa permette di posizionare la soundbar a diverse altezze o posizioni in base ai propri gusti e necessità, garantendo una configurazione versatile e comoda.

LG introduce importanti novità anche sul fronte degli speaker e degli auricolari bluetooth.

In particolare, entra a far parte della famiglia di speaker LG XBOOM 360 il nuovo speaker bluetooth XO2. Caratterizzato da un design conico per un suono omnidirezionale che contraddistingue anche i suoi predecessori, il nuovo modello offre un’autonomia di 20 ore, certificazione IP55 e un design compatto che lo rende facilmente trasportabile. Inoltre, grazie al sistema di illuminazione a 360 gradi, XO2 permette di creare l’atmosfera ideale in qualunque momento e in qualunque luogo.

Sul fronte degli auricolari, fanno il loro debutto i nuovi LG TONE Free T90S che confermano la loro vocazione a essere il compagno ideale per chi è sempre in movimento grazie a funzioni incentrate sull’utente e a una vestibilità confortevole. Il nuovo modello offre un suono bilanciato, un Dolby Head Tracking migliorato e una cancellazione del rumore adattiva perfezionata. Inoltre, T90S supporta la funzione Plug & Wireless, che consente di godersi spettacoli, film e musica su dispositivi non Bluetooth utilizzando la custodia di ricarica come trasmettitore Bluetooth.

Le nuove soluzioni audio di LG saranno esposte presso lo stand di LG (#16008, Central Hall, Las Vegas Convention Center) in occasione del CES di Las Vegas, dal 9 al 12 gennaio 2024.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita