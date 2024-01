Tamagotchi Adventure Kingdom e Cornsweeper in arrivo su Apple Arcade

Apple Arcade si prepara ad un altro incredibile anno di gaming senza interruzioni con tre nuovi titoli e oltre 20 importanti aggiornamenti dei giochi più amati, che verranno lanciati questo mese. I giocatori e le giocatrici possono già imbarcarsi in una nuova, nostalgica avventura con Tamagotchi Adventure Kingdom; lasciarsi trasportare da Cornsweeper, una rivisitazione bizzarra e rilassante dell’amatissimo rompicapo Campo minato; e darci dentro con Blackjack by MobilityWare+.

Dal 1° febbraio, invece, potranno partire per un’avventura galattica con BEAST: Bio Exo Arena Suit Team, un gioco d’azione online 3 contro 3 unico nel suo genere, con animali eroici che pilotano potenti armature meccanizzate, e farsi valere in Words in Progress, un intrigante rompicapo.

Oltre ai nuovi giochi, questo mese verranno lanciati anche nuovi contenuti per alcuni dei titoli più amati. Il 19 gennaio il gioco vincitore dell’App Store Award 2023, Hello Kitty Island Adventure, dà il benvenuto all’anno del Drago con la sua Luck & Lanterns Celebration. Un dragone sorvola l'isola dell’amicizia, lasciandosi dietro preziose perle di drago: un segno di buona fortuna. L’obiettivo è raccogliere le perle di drago per ricevere premi speciali durante i festeggiamenti.

Il 12 gennaio Crayola Create and Play+ cambia look con una nuova ambientazione a tema invernale, che include una nuova skin disponibile solo per un periodo limitato per l’attività Rainbow Rush, e dà il via all’annuale Creativity Week di Crayola, una celebrazione della creatività di bambini e bambine e della gioia dell’apprendimento. E in Jetpack Joyride 2, ogni giocatore può mettersi al volante di un nuovo veicolo Hamster Ball, indossare la skin Camouflage, e infilarsi un Water Jetpack sulle spalle per una corsa bagnata.

Cut the Rope 3, Snake.io+, Puzzle & Dragons Story, Cityscapes: Sim Builder, stitch., WHAT THE CAR?, Samba de Amigo: Party-To-Go e molti altri titoli riceveranno degli interessanti aggiornamenti nel corso del mese. Chi ha già un abbonamento può controllare la sezione “Aggiornati di recente” per non perdersi nulla dei propri titoli Apple Arcade preferiti.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita