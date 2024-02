Festival di Sanremo: + 126% di spettatori online per la serata conclusiva rispetto alle edizioni precedenti

In occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo, Namex, l’hub Internet di Roma e principale IXP dell’Italia centrale e meridionale, osserva un utilizzo sempre maggiore di piattaforme di streaming per fruire dell’evento canoro più importante e prestigioso del nostro Paese approdato su RaiPlay nel 2017, un anno dopo il lancio della piattaforma.

L’importanza dello streaming per l’evento è sotto gli occhi di tutti se si osservano le precedenti edizioni. Analizzando, infatti, il traffico internet da parte di Namex in occasione di Sanremo 2022 e 2023 si può notare l’assenza del classico picco serale che rappresenta tipicamente l’uso di servizi di intrattenimento come video on-demand o eventi in diretta streaming come le partite di calcio su DAZN.

Osservando il trend dell'intera settimana di questo Sanremo 2024, considerando il traffico internet generato in Italia Namex ha rilevato che la serata di apertura (martedì), la serata cover (venerdì) e la finale (sabato) sono state le più viste.

La finale di Sanremo è senza dubbio quella più vista tra tutte le serate. Il traffico (mancante) di sabato sera presso il Namex è stato anticipato da un picco causato dalla partita tra Roma e Inter trasmessa in diretta da DAZN in tardo pomeriggio. Appena è iniziato il Festival, il traffico è crollato.

Dai dati raccolti tra gli utenti sembra che mediamente questi preferiscano la TV tradizionale alla piattaforma RaiPlay oltre a seguire più volentieri Sanremo rispetto ai soliti contenuti disponibili su Netflix, Amazon Prime Video e altre piattaforme. Qui sotto si può vedere l’esempio del traffico di uno di questi servizi di video on demand al Namex, con evidenziate le serate del festival, nelle quali è facilissimo notare il calo di traffico in concomitanza con Sanremo.

La RAI, durante la conferenza stampa di domenica, ha pubblicato degli interessanti dati sull’audience del programma, anche relativamente agli spettatori di RaiPlay: la finale di sabato è stata vista da circa 800.000 persone, una crescita di circa il 126% rispetto ai dati del 2023 quando gli spettatori online erano circa 353.000.

“Il numero di persone che scelgono di usare internet per fruire dei contenuti continua incessantemente ad aumentare. In Italia il caso DAZN e la trasmissione della UEFA Champions League ne sono dei chiari esempi. L’abbandono del satellitare verso lo streaming web sta coinvolgendo sempre più servizi, ma ci vorrà ancora qualche anno per portare a termine una completa transizione” ha commentato Flavio Luciani, Chief Technology Officer di Namex.

