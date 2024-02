Nuki abilita il controllo da remoto senza WiFi o bridge per le proprie smart lock

In concomitanza con il lancio della quarta generazione di prodotti, ossia la prima smart lock al mondo con supporto nativo Matter, Nuki ha annunciato un'altra innovazione per la primavera 2024: l’accesso da remoto tramite Thread attraverso un hub compatibile per le app e i servizi di Nuki.

Quali vantaggi avranno i proprietari di una Nuki di quarta generazione con la nuova funziona di Thread? Per chi possiede la Smart Lock Pro, il passaggio da WiFi a Thread sarà immediato, consentendo di risparmiare energia e rendendo la rete più stabile, per la versione base della serratura, invece, la nuova funzione sostituisce il precedente accesso remoto tramite bridge, rendendolo obsoleto. Grazie a questa nuova funzione, gli utenti potranno avere un accesso da remoto agevolato, senza doversi appoggiare a bridge o WLAN, che gli permetterà di vedere lo stato della batteria, di gestire l’assegnazione delle autorizzazioni di accesso e la visualizzazione delle azioni di blocco.

Cosa è necessario fare per utilizzare l'accesso da remoto tramite Thread? La chiave da usare è una connessione Matter attiva tramite un hub per smart home compatibile. Questo funge da centro di controllo e connette online la quarta generazione di Nuki Smart Lock. Gli hub che supportano Matter tramite Thread e, grazie a NAT64, possono collegare la Smart Lock a Internet. Ad esempio, Apple e Home Assistant supportano già questa funzione, altri provider ci stanno ancora lavorando. Con Smart Lock Pro, l'opzione aggiuntiva di accesso remoto è già inclusa nel prezzo di acquisto. Per Smart Lock, l'accesso remoto tramite Thread può essere acquistato per un pagamento una tantum di 49 euro tramite l'app Nuki. Parlando di prezzo: i clienti Nuki esistenti che acquistano una Smart Lock di quarta generazione per 169 euro fino al 20 febbraio incluso riceveranno gratuitamente la nuova funzione di accesso remoto tramite un hub compatibile, risparmiando così la tariffa una tantum.

Oltre a "Remote Access tramite Thread", Nuki ha annunciato un altro aggiornamento del firmware per la primavera 2024: per quanto riguarda la funzione Matter che consente di distinguere tra "apertura della porta" (inclusa la trazione del fermo) e "sblocco". La funzione è integrata nel protocollo dal rilascio di Matter 1.2 nell'autunno del 2023.

