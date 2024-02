MSI ha annunciato la disponibilità di Claw, la sua prima console portatile

Claw, la prima console portatile di MSI, arriva nel nostro paese. Presentata in anteprima al CES di Las Vegas, MSI Claw è una console portatile all'avanguardia. Si tratta, infatti, della prima della sua categoria a essere dotata di CPU Intel® Core™ Ultra 7 155H e della tecnologia Intel XeSS, che migliora significativamente i frame per secondo (FPS), garantendo un'esperienza di gioco assolutamente fluida e coinvolgente anche con i titoli AAA.

Che si tratti di giochi d'azione, di combattimento, RPG, sport o sparatutto, MSI Claw è in grado di assicurare un gameplay senza compromessi e, anche grazie ai suoi controller particolarmente reattivi, assicura un'esperienza di gioco di alta qualità anche in movimento.

Dotata della tecnologia di raffreddamento MSI Cooler Boost Hyperflow, che convoglia i flussi d'aria in modo ottimale per raffreddare al meglio i componenti interni, MSI Claw offre prestazioni di gioco sempre al top anche per un tempo prolungato senza surriscaldarsi.

Ergonomica e comodissima da tenere in mano, MSI Claw, grazie alla curvatura che si adatta perfettamente al palmo delle mani, è in grado di garantire i più elevati livelli di comfort e precisione.





Equipaggiata con display touchscreen Full HD da 7 pollici con un refresh rate fino a 120 Hz, che offre un’impeccabile riproduzione dei colori, MSI Claw stabilisce anche un nuovo record a livello di autonomia. La sua capiente batteria da 53 Whr, la più grande della sua categoria, è infatti in grado di assicurare a piena carica una durata fino a 2 ore per permettere ai gamer di giocare senza preoccuparsi di dover ricaricare la console.

MSI Claw è, inoltre, dotata di MSI Center M, una piattaforma intuitiva che assicura un facile accesso alle funzioni e alle impostazioni essenziali, e di MSI APP Player, che consente di utilizzare anche i giochi per Android, oltre a quelli per Windows.

Infine, MSI Claw è dotata di un'esclusiva funzionalità per la personalizzazione completa dei tasti, consentendo di configurare a proprio piacimento le macro per determinati giochi e in base alle proprie preferenze.

MSI Claw sarà disponibile in Italia a inizio Aprile, con prevendita a partire dal 14/03/2024 al prezzo di 899 euro IVA inclusa. In aggiunta, ci sarà la possibilità di aderire alle incredibili offerte MSI Early Bird e Review&Receive, dal valore massimo di 100 dollari.

