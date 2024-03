Apple presenta i nuovi MacBook Air 13" e 15" con il chip M3

Apple ha annunciato il nuovo MacBook Air con il potente chip M3. Realizzato con una tecnologia a 3 nanometri all’avanguardia nel settore, il chip M3 porta sul MacBook Air prestazioni superiori e nuove capacità. Dotato di una potente CPU 8-core, una GPU fino a 10-core e supporto fino a 24GB di memoria unificata, il nuovo MacBook Air è fino al 60% più veloce rispetto al modello con M1, e fino a 13 volte più scattante del modello MacBook Air più veloce con processore Intel. È anche dotato di una batteria che può raggiungere le 18 ore di autonomia, cioè fino a 6 ore in più rispetto a MacBook Air con Intel. L’utente noterà l’eccezionale velocità del chip M3 in tutto quello che fa, dalle attività quotidiane ai task più impegnativi, come l’editing di foto e video e lo sviluppo di software. E grazie alla GPU di nuova generazione del chip M3, MacBook Air supporta il mesh shading e il ray tracing con accelerazione hardware, in grado di offrire effetti di luce, riflessi e ombre più precisi, garantendo così esperienze di gioco estremamente realistiche. Include anche il più recente media engine con supporto per la decodifica AV1, aumentando l’efficienza e la qualità video quando si usano i servizi di streaming.

Giochi come “No Man’s Sky” sono fino al 60% più veloci che su MacBook Air 13" con chip M1.

Migliorare un’immagine con AI usando la funzione “Super risoluzione” di Photomator è fino al 40% più veloce che sul modello da 13" con chip M1, e risulta fino a 15 volte più rapido per i clienti che non sono ancora passati ad un Mac con chip Apple.

Lavorare su fogli di calcolo Excel risulta fino al 35% più veloce che sul modello da 13" con chip M1, e fino a 3 volte più rapido per i clienti che non sono ancora passati ad un Mac con chip Apple.

L’editing di video in Final Cut Pro è fino al 60% più veloce che sul modello da 13" con chip M1, e fino a 13 volte più rapido per i clienti che non sono ancora passati ad un Mac con chip Apple.

Rispetto a un PC portatile con processore Intel Core i7, MacBook Air garantisce prestazioni fino a due volte più rapide, navigazione sul web fino al 50% più veloce e autonomia fino al 40% superiore.

Il nuovo MacBook Air con chip M3 può essere ordinato a partire da lunedì 4 marzo su apple.com/it/store e nell’app Apple Store in 28 Paesi e territori, inclusi gli Stati Uniti. Le consegne inizieranno venerdì 8 marzo, quando sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

MacBook Air 13" con chip M3 è disponibile a partire da €1.349 (IVA Incl.), e da €1.249 (IVA Incl.) per il settore Education; MacBook Air 15" con chip M3 è disponibile a partire da €1.649 (IVA Incl.), e da €1.519 (IVA Incl.) per il settore Education. Entrambi i modelli sono disponibili nei colori mezzanotte, galassia, argento e grigio siderale.

MacBook Air 13" con chip M2, disponibile nei colori mezzanotte, galassia, argento e grigio siderale, ora parte da €1.249 (IVA Incl.), e da €1.129 (IVA Incl.) per il settore Education.

Con Apple Trade In è possibile dare in permuta il proprio computer in cambio di un credito per l’acquisto di un nuovo Mac. Per conoscere il valore del proprio dispositivo, visitare apple.com/it/shop/trade-in.

