Epson Europe annuncia la nomina del nuovo Presidente

Dal 1 aprile prossimo Takanori Inaho assumerà la carica di Presidente di Epson Europa, prendendo il posto di Yoshiro Nagafusa che va in pensione.

Takanori Inaho, in Epson da oltre 33 anni, ha ricoperto varie posizioni in Europa ed America, ed è esperto di stampanti, videoproiettori e microdispositivi; attualmente è in Giappone come Direttore Amministrativo Generale della Divisione Vendite e Marketing.

"L'area EMEA - ha dichiarato Inaho - è una regione estremamente importante per Seiko Epson Corporation e sono orgoglioso di accettare questa nomina. Faccio i migliori auguri a Nagafusa, e non vedo l'ora di collaborare con l'esperto team di Epson Europe e di sviluppare le aree di business strategiche per il continuo successo della regione".

