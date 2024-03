Ericsson Mobility report: per la prima volta si registra il calo degli abbonamenti 4G

Ericsson ha pubblicato un aggiornamento del Mobility Report con i dati registrati a chiusura del 2023.



L’anno si è concluso con un numero di SIM nel mondo che ha sfiorato gli 8,5 miliardi, con una crescita netta di 39 milioni solo nell’ultimo trimestre del 2023.

Il maggior contributo trimestrale proviene dall’India (+10 milioni), seguita da Cina (+4 milioni) e dagli Stati Uniti (+3 milioni). Ormai è un dato di fatto che ci siano più SIM che persone, con un tasso di penetrazione pari al 105%.



Il numero di abbonamenti alla banda larga mobile è cresciuto di circa 90 milioni nell’ultimo trimestre del 2023, per un totale di 7,6 miliardi, con un aumento del 5% rispetto all'anno precedente. La banda larga mobile rappresenta ora l'89% di tutti gli abbonamenti di telefonia mobile. Il numero di abbonati mobili unici è invece pari a 6,4 miliardi. Il divario tra utenti unici e SIM totali è in buona parte dovuto alla presenza di più SIM per persona o di abbonamenti inattivi.

Per quanto riguarda la tecnologia cellulare utilizzata per accedere a Internet in mobilità, secondo il nuovo Mobility Report di Ericsson, per la prima volta, diminuiscono gli abbonamenti 4G. Il totale si è ridotto di 12 milioni durante il trimestre arrivando a un totale di circa 5,1 miliardi, che rappresenta il 61% di tutti gli abbonamenti di telefonia mobile. Diminuiscono nell’ultimo trimestre del 2023 anche gli abbonamenti alle reti WCDMA/HSPA (41 milioni in meno) e GSM/EDGE (55 milioni in meno).



Invece continua a registrarsi un aumento nel numero degli abbonamenti 5G - legati a un dispositivo 5G - che sono cresciuti di 154 milioni durante il trimestre, portando il totale a quasi 1,6 miliardi ovvero il 19% di tutti gli abbonamenti di telefonia mobile.

Sono più di 290 i fornitori di servizi di comunicazione che hanno lanciato servizi commerciali 5G e oltre 40 hanno distribuito o lanciato reti 5G standalone (SA).

Il traffico Internet da mobile è cresciuto nell’ultimo trimestre di circa il 6%. La crescita del traffico si deve alla continua e forte diffusione degli abbonamenti agli smartphone e dall'aumento del volume medio di dati per abbonamento, alimentato da servizi ad alta intensità di dati come i video.

