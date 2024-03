ASUS annuncia la disponibilità dei nuovi ExpertBook B3

ASUS ha annunciato la disponibilità dei nuovi laptop della serie ExpertBook B3 che include un processore all'avanguardia e una scheda grafica fino a NVIDIA RTX 2050 o Intel Iris Xe, oltre a uno schermo con un aspect ratio di 16:10. I modelli B3 sono anche ricchi di connettività, dispongono di unità SSD con supporto RAID 0/1 B3404CMA & B3604CMA, un chip TPM 2.0 sicuro, moduli di memoria dual SO-DIMM per facilitare gli aggiornamenti IT e una resistenza di grado militare MIL-STD-810H — il tutto in un design frutto di una visione eco-consapevole e che incarna responsabilità e sostenibilità.

Gli ultimi modelli B3 godono di una dotazione completa di porte, in modo da offrire versatilità e trasferimenti dati particolarmente agevoli. Ad esempio, la connettività fino a WiFi 7 e un lettore di smart card integrato per l'utilizzo come check ID secondario per una sicurezza potenziata. C'è anche l'ultima versione della porta Thunderbolt 4 USB-C, che supporta velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps, un output per display 4K, una presa Ethernet e un supporto per la ricarica rapida.

I modelli B3 con touchscreen (opzionale) sono anche compatibili con ASUS Pen 2.0iv e altri dispositivi di input compatibili con MPP 2.0, per una produttività ancora più dinamica.

La nuova serie ExpertBook B3 è dotata di tecnologie per garantire una forte sicurezza dei dati e protezione della privacy.

Per cominciare, il B3 dispone di una sicurezza biometrica integrata, sotto forma di una fotocamera a infrarossi per il riconoscimento facciale e un sensore di impronte digitali per un accesso facilitato. Entrambi sono supportati da un lettore di smart card che consente di abilitare una facile autenticazione a due fattori, con richiesta di password e riconoscimento della ID card per l'accesso. Un chip TPM 2.0 memorizza in modo sicuro le informazioni di autenticazione utilizzate dal software, proteggendo dati e transazioni cruciali, inclusi password e chiavi di crittografia. Il rispetto del rigoroso standard militare statunitense MIL-STD-810H assicura anche una superba robustezza.

I nuovi laptop beneficiano anche di una copertura fisica della webcam, per garantire privacy istantanea quando il computer non è in uso e grande semplicità di attivazione quando la si vuole utilizzare. C'è anche uno slot Kensington incorporato, che fornisce un'opzione di sicurezza che permette di proteggere il dispositivo quando utilizzato in luoghi non sorvegliati.

