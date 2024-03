Le novità di Xbox svelate alla Games Developers Conference 2024

Xbox ha condiviso pubblicamente per la prima volta il Gaming for Everyone Product Inclusion Framework, un insieme di risorse che hanno l’obiettivo di aiutare gli sviluppatori di videogiochi - e l'industria videoludica in generale - a inserire intenzionalità e inclusione nei prodotti che realizzano attraverso quattro aree chiave: Approachability, Representation, Globalization and Accessibility

Insieme, rappresentano le Inclusive Growth Doorways.