LG espande il business delle smart factory

LG espanderà la propria area B2B attraverso lo sviluppo delle proprie competenze nella realizzazione di smart factory.

A tal fine, l’azienda ha recentemente creato la divisione Smart Factory Business all'interno del proprio Production Engineering Research Institute (PRI) e ha iniziato a commercializzare i propri intangible asset relativi alla costruzione e gestione di smart factory.

LG ha infatti esperienza nello sviluppo di stabilimenti smart tanto che gli Smart Park di LG a Changwon, in Corea del Sud, e in Tennessee, negli Stati Uniti, hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento di Lighthouse Factory dal World Economic Forum.

LG non si limita a offrire soluzioni di automazione della produzione ma è in grado di proporre soluzioni dotate di Intelligenza Artificiale per la pianificazione della produzione e delle operations.

LG punta a migliorare la competitività della produzione ottimizzandone la gestione in tutte le fasi: dalla pianificazione e progettazione dello stabilimento produttivo fino alla sua realizzazione e funzionamento. LG renderà inoltre disponibile un servizio di consulenza per l’aggiornamento costante degli impianti.

In linea con l’obiettivo di raggiungere un fatturato di 100 trilioni di KRW entro il 2030, di cui 40.000 miliardi nel segmento B2B, il business delle smart factory rappresenta un elemento essenziale per la strategia di LG di espandere il segmento B2B. Quest’ultimo obiettivo rientra tra le tre aree chiave di crescita su cui LG ha intenzione di investire insieme alla creazione di modelli di business non-hardware e allo sviluppo di nuovi segmenti di business.

L’esperienza di LG nella produzione di elettrodomestici, soluzioni per la climatizzazione, televisori, componenti di veicoli e robot, oltre che di sistemi di monitoraggio integrati basati sui big data e sistemi di valutazione predittiva della qualità, le consente di poter contare su numerose competenze essenziali per il business delle smart factory.

LG è inoltre in grado di sviluppare tecnologie digitali essenziali per la creazione di processi automatizzati tra cui l’intelligenza artificiale, i big data e l’Internet of Things (IoT). L'azienda ha anche sviluppato un sistema di produzione intelligente in cui i robot con deep learning eseguono attività guidate dalla tecnologia Digital Twin. Questa soluzione consente di analizzare i processi di produzione usando la realtà virtuale per prevedere se si verificheranno problemi e fornire i componenti e i materiali necessari per l’assemblaggio di ciascun prodotto, con un aggiornamento accurato delle operazioni logistiche della struttura.

