Sony: in arrivo la nuova gamma di display professionali

Sony ha annunciato che la sua famiglia di display professionali BRAVIA si sta ampliando con un nuovissimo display di punta da 98” della serie FW-BZ53L, caratterizzato dal Deep-Black Non-Glare. La gamma è stata ulteriormente ampliata e il modello BRAVIA FW-BZ30L è ora disponibile anche nella versione da 98” in Europa, mentre i modelli BRAVIA 7 , BRAVIA 8 e BRAVIA 9 , annunciati di recente, sono le ultime novità FWD e arrivano sul mercato con il pacchetto di servizi Pro Prime Support Sony di 3 anni.



L'aggiunta del display da 98” alla gamma esistente di display professionali BRAVIA offre ai clienti una scelta più ampia di schermi di qualità eccezionale, adatti alle loro esigenze e al tipo di spazio. Il nuovo modello FW-98BZ53L è l'ultima offerta di Sony, dotata della tecnologia Deep-Black Non-Glare, che completa la gamma BZ40L esistente con i suoi modelli da 55 a 85”. Il modello BZ53L aggiunge nuove funzionalità progettate per ottimizzare l'esperienza visiva di qualsiasi rivenditore, azienda o istituto scolastico.

Grazie all'esclusivo rivestimento Deep-Black Non-Glare di Sony, il display BZ53L è caratterizzato da un basso livello di riflessione, un elevato contrasto e una qualità d'immagine precisa. Queste caratteristiche risolvono i problemi più comuni legati alla visualizzazione di digital signage in ambienti difficili, ad alta luminosità ambientale o con illuminazione diretta, e rendono la serie BZ53L la scelta ideale per showroom di vendita al dettaglio molto frequentati, grandi aule o sale riunioni e ricevimenti aziendali.

"Come i suoi predecessori, il BZ53L è stato progettato per essere facile da usare e incredibilmente versatile. La domanda di digital signage è in rapido aumento, poiché le aziende e le organizzazioni educative continuano a investire nella tecnologia che facilita la crescente importanza delle esperienze di persona, del moderno lavoro ibrido e dell'apprendimento online", commenta Christopher Mullins, Head of B2B BRAVIA Product Marketing, Sony Europe. "I nuovi modelli sono anche un esempio del nostro costante impegno per un futuro più sostenibile, con l'utilizzo di materiali plastici e imballaggi riciclati, oltre a modalità di risparmio energetico intelligenti che vedono i display spegnersi quando non vengono utilizzati".

Le caratteristiche intelligenti del nuovo display da 98” includono:

Filtro Low Reflection che consente di ottenere un tasso di foschia del 47%, il migliore della categoria.

Tecnologia di retroilluminazione Full Array Local Dimming per un contrasto migliore e un uso efficiente dell'energia su tutto il pannello

Eccezionale luminosità di 780 nits per garantire un'elevata visibilità in varie condizioni di illuminazione

Movimento fluido e cristallino con un pannello 4K 120 Hz e le tecnologie XR Motion Clarity e XR Clear Image

Miglioramento del colore XR Triluminos Pro per una tavolozza di colori più ampia e accurata

Supporto per il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e modalità Pro per una facile personalizzazione.

I nuovi modelli BRAVIA 7 (FWD-XR70) , 8 (FWD-XR80) e 9 (FWD-XR90) vantano la migliore qualità di luminosità e audio mai raggiunta da Sony, oltre a un volume di colore migliorato, dettagli chiari delle ombre nelle scene scure e un suono emesso direttamente dallo schermo per visualizzare fedelmente l'intento dei creatori del cinema. Ideale per installazioni home theatre di alto livello, la serie 7, 8 e 9 FWD BRAVIA di Sony Professional Displays and Solutions beneficia dell'esclusivo supporto professionale di 3 anni per i clienti e sarà in grado di offrire luminanza di picco elevata, neri profondi, contrasto supremo e colori meravigliosamente naturali.

La serie FW-BZ30L da 98" di Sony è ora disponibile anche in Europa. Il modello FW-98BZ30L è dotato di processore XR e di 440 nit di luminosità, con una qualità d'immagine senza pari, un ampio angolo di visione, funzioni professionali e una piattaforma System on a Chip (SoC) intelligente. Come gli altri modelli della serie BZ30L, anche il 98" incorpora elementi sostenibili, dall'uso di plastica riciclata SORPLAS all'ECO Dashboard per una migliore comprensione del consumo energetico in base alla configurazione delle impostazioni.

Ottimizzata per gli ambienti commerciali in cui sono richieste affidabilità, qualità delle immagini e ampia compatibilità, e con dimensioni che vanno da 43 a 98 pollici, la nuova aggiunta a questa linea significa che Sony offre più opzioni di display per soddisfare praticamente ogni esigenza.

