AOC ha presentato la nuova serie Graphic Pro U3 per i creator

AOC ha annunciato una nuova linea di monitor accuratamente realizzata per le esigenze uniche dei professionisti creativi. Grazie all'eccezionale accuratezza dei colori, alle funzionalità all'avanguardia e al design elegante e pluripremiato, la serie AOC Graphic Pro U3 è destinata a rivoluzionare il modo in cui fotografi, visual artist, designer, editor, broadcaster, produttori e professionisti del settore gaming lavorano. La linea Graphic Pro U3 presenta tre modelli: due display da 27″ (68,6 cm), il Q27U3CV con risoluzione QHD, l'U27U3CV con risoluzione 4K UHD e il più grande U32U3CV da 31,5″ (80 cm) con risoluzione 4K UHD.

Il punto forte della serie Graphic Pro U3 è la certificazione Calman Ready, che consente la comunicazione diretta con il software di calibrazione del colore Calman di Portrait Displays. I monitor possono sfruttare le funzionalità di calibrazione automatica (AutoCal) con il software Calman, consentendo una calibrazione facile, precisa e veloce del monitor per un'accuratezza del colore millimetrica. Questa calibrazione consente il controllo RGB-triplo a livello di scaler e la profilazione 1D/3D-LUT per ottenere le migliori prestazioni dell'immagine. Rispetto ai profili ICC personalizzati che eseguono solo una regolazione dell'immagine, il vantaggio di una soluzione LUT (look-up table) 1D/3D è una calibrazione diretta del display a livello hardware, che migliora enormemente la precisione del colore e può essere eseguita senza strumenti aggiuntivi e costosi.

Connettività versatile e funzioni ad alte prestazioni

AOC comprende l'importanza di una connettività all’avanguardia nei flussi di lavoro creativi, in cui vengono comunemente utilizzate tavolette grafiche, lettori di schede, unità esterne veloci e altre periferiche. La serie Graphic Pro U3 è dotata di una serie di porte, tra cui HDMI 1.4/2.0, DisplayPort 1.4 e di un versatile hub USB-C con ingresso RJ-45. L'hub USB-C (con una larghezza di banda di 10 Gbps con USB 3.2 Gen2) include una porta USB-C upstream che supporta la modalità DisplayPort Alt per estendere lo schermo, 96 W Power Delivery, Ethernet pass-through, una seconda porta USB-C downstream con 15 W Power Delivery che consente di collegare ulteriori dispositivi. Infine, 4 porte USB-A completano l'hub per il collegamento di altre periferiche. Grazie alla tecnologia Power Delivery fino a 96 W tramite USB-C, i creativi possono ricaricare i loro laptop mentre trasferiscono dati e visualizzano contenuti contemporaneamente.



I modelli U27U3CV e U32U3CV dispongono di una terza porta downstream USB-C per il loro switch KVM, in modo che la tastiera e il mouse collegati all'hub USB possano essere scambiati tra i PC collegati alle due diverse porte USB-C del monitor.

Il modello Q27U3CV dispone anche di un'uscita DisplayPort e supporta l'elevata larghezza di banda HBR3 di DisplayPort per il collegamento di più monitor riducendo l'ingombro dei cavi.

La Serie Graphic Pro U3 lancia tre modelli, tutti con certificazione Calman Ready:

Q27U3CV: Pannello IPS da 27" con risoluzione QHD (2560x1440), frequenza di aggiornamento a 60/75 Hz e certificazione VESA DisplayHDR 400. 1 HDMI 1.4, 1 DisplayPort 1.4 in ingresso, 1 DisplayPort 1.4 in uscita, 1 RJ-45, 2 porte USB-C (1 up, 1 downstream) e 4 porte USB-A migliorano la versatilità. Dispone di 2 altoparlanti da 3W.

U27U3CV: Pannello Nano-IPS da 27" con nitida risoluzione 4K UHD (3840x2160), frequenza di aggiornamento di 60 Hz e certificazione VESA DisplayHDR 400. Presenta un design senza cornice su 4 lati per una maggiore attenzione alle configurazioni multi-monitor. 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x RJ-45, 3x USB-C (1 up, 2 downstream) e 4x porte USB-A e uno switch KVM migliorano la versatilità. Dispone di 2 altoparlanti da 3W.

U32U3CV: Pannello Nano-IPS da 31,5" con risoluzione 4K UHD (3840x2160) nitida, frequenza di aggiornamento di 60 Hz e certificazione VESA DisplayHDR 400. 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x RJ-45, 3x USB-C (1 up, 2 downstream) e 4x porte USB-A e uno switch KVM migliorano la versatilità. Dispone di 2 altoparlanti da 3W.

Prezzi e disponibilità

La Serie AOC Graphic Pro U3 sarà disponibile da luglio 2024 al prezzo di listino:

Q27U3CV: €349

U27U3CV: €469

U32U3CV: €589



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita