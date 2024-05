LG ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre 2024

LG ha annunciato un fatturato consolidato per il primo trimestre 2024 pari a 21,09 trilioni di KRW e un utile operativo di 1,33 trilioni di KRW. Il settore home appliance dell'azienda ha dimostrato una leadership globale, raggiungendo ricavi record e margini di profitto operativi a due cifre. Il settore dei componenti per veicoli elettrici (EV), key driver della crescita futura, continua la sua costante espansione. Sia il settore TV che quello delle business solutions hanno registrato una crescita delle vendite anno su anno, tornando a essere profittevoli rispetto al trimestre precedente.

Nonostante le difficili condizioni macroeconomiche, come gli alti prezzi delle materie prime, i tassi di cambio volatili, l'aumento dei tassi di interesse e la ritardata ripresa della domanda, LG ha raggiunto il suo fatturato totale più alto di sempre per un primo trimestre. Questo importante risultato sottolinea l'efficacia dell'implementazione di modelli di business sostenibili come i servizi di abbonamento e le opportunità di crescita nel promettente settore B2B. L'enfasi di LG sulle caratteristiche di differenziazione come AI, efficienza energetica e design customer-centric ha rafforzato la sua competitività nel mercato premium. Inoltre, l'approccio strategico volto a offrire linee di prodotti differenziate e strutture di prezzi flessibili ha permesso all'azienda di affrontare con successo l’attuale polarizzazione della domanda.

L'utile operativo ha superato 1 trilione di KRW per il quinto anno consecutivo, mostrando le forti prestazioni di LG di fronte alla crescente concorrenza del mercato. L'attenzione dell'azienda alle attività di contenuti/servizi e alle vendite dirette al consumatore tramite l'Online Brand Shop (OBS) hanno alimentato la crescita qualitativa. Gli sforzi per stabilizzare i costi delle materie prime e della logistica, insieme alla flessibilità delle sedi di produzione hanno ulteriormente rafforzato la redditività.

