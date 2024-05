Jakala adotta Copilot per Microsoft 365

JAKALA, azienda leader in ambito data transformation, ha instaurato una collaborazione strategica con Microsoft Italia, finalizzata a promuovere l’adozione dell'Intelligenza Artificiale generativa (AI) in ambito aziendale. Questa collaborazione evidenzia l’impegno di JAKALA nell’utilizzo di dati e tecnologie all’avanguardia per aiutare i clienti a realizzare i loro obiettivi strategici, aumentando l’impatto sui clienti, semplificando il lavoro e aumentando la produttività.

A partire da ottobre 2023, l’alleanza si è intensificata con l’ingresso di Jakala nel programma AI L.A.B. di Microsoft, nato per supportare le aziende italiane a cogliere i vantaggi dell’AI Generativa, facendo leva su un ecosistema di innovazione, attraverso l’adozione dell’AI in chiave Human-Centered.

JAKALA sta utilizzando Copilot per Microsoft 365, la soluzione di AI generativa per le attività di collaborazione, comunicazione, e generazione contenuti ed elaborazione dati ha saputo integrare con successo questa tecnologia nelle proprie operazioni, implementandola a partire dai processi aziendali interni. Si tratta infatti di uno strumento rivoluzionario in grado di amplificare le attività delle persone e delle aziende, liberando tempo da compiti di routine, aumentando la creatività e dando spazio a nuovi scenari di crescita, innovazione e ingegno umano. Inoltre, Jakala sta facendo leva sulla piattaforma Microsoft Azure Open AI con l’obiettivo di creare soluzioni di Generative AI rivolte al mondo delle organizzazioni a livello globale.

Azienda data-driven, JAKALA ha definito un proprio modello di governance dell’AI e una policy di utilizzo. Ha trovato in Copilot per Microsoft 365 un prezioso alleato, rafforzando il proprio approccio e migliorando le capacità di insight e action. L’integrazione di questa tecnologia nella suite Microsoft Office ha portato a un incremento della produttività individuale e della qualità del lavoro, rivelandosi inoltre un valido supporto nelle attività di collaboration.

