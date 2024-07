LG integra Disney+ sulla sua piattaforma di contenuti per l’infotainment di bordo

LG ha annunciato l’integrazione di Disney+ servizio streaming video on demand tra i più amati al mondo, sulla sua Automotive Content Platform (ACP) basata su webOS (LG ACP powered by webOS), ampliando così l’eccezionale gamma di contenuti disponibili sull’innovativa piattaforma di infotainment per automobili.

Disney+ è il servizio di streaming di film e show di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e del brand di contenuti di intrattenimento Star. Disney+ offre una vasta galleria dei classici più amati e una collezione in continua crescita di contenuti originali esclusivi tra cui i successi coreani Moving, Big Bet, The Worst of Evil e A Shop for Killers. Gli abbonati possono godere di alcune delle più grandi saghe come Frozen, The Avengers, Star Wars, Inside Out e Toy Story, di serie drama di lunga durata come Grey’s Anatomy e Criminal Minds e di recenti uscite come FX’s Shogun, Star Wars: The Acolyte, The First Slam Dunk, The Kardashians e molto altro.

Pensata per offrire esperienze di intrattenimento uniche, l’ACP garantisce un accesso semplice e intuitivo a informazioni e servizi essenziali, oltre che ad app popolari come Netflix, YouTube, TikTok, Baby Shark World for Kids, Stingray Karaoke, Play.Works, LG Channels, El Dorado e Gold Tower Defence. Con l’integrazione di Disney+, l’ACP di LG offre ora ai passeggeri una gamma ancora più ampia di contenuti in alta qualità tra cui scegliere durante i viaggi.

L’app Disney+ per l’ACP di LG è inizialmente disponibile in Corea del Sud e sarà lanciata prossimamente nel resto del mondo.

