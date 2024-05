Apple presenta il nuovo iPad Pro con chip M4 e Apple Pencil Pro

Apple ha presentato il nuovo iPad Pro, che offre prestazioni e portabilità di livello superiore in un design straordinariamente sottile e leggero.

Con un peso minimo e il design più sottile mai creato da Apple, il nuovo iPad Pro offre un livello di portabilità eccezionale. Il modello da 11" è spesso 5,3 mm, mentre quello da 13" è ancora più sottile: solo 5,1 mm. Ed entrambi sono robusti quanto la generazione precedente. Il modello da 11" pesa poco meno di 450 grammi, mentre quello da 13" è circa 110 grammi più leggero rispetto al modello precedente, caratteristiche che permettono agli utenti professionali di ripensare alle modalità con le quali operano, permettendo loro di lavorare ovunque. Il nuovo iPad Pro è disponibile in due splendidi colori: argento e nero siderale, e in entrambi i casi il guscio è composto al 100% da alluminio riciclato.

Il nuovo iPad Pro introduce poi l’Ultra Retina XDR che offre un’esperienza visiva ancora più sensazionale. Il display Ultra Retina XDR ha l’evoluta tecnologia OLED tandem che combina la luce di due pannelli OLED per generare una luminosità a tutto schermo straordinaria. Il nuovo iPad Pro ha una luminosità a tutto schermo di 1000 nit per i contenuti SDR e HDR, e 1600 nit di luminosità di picco per l’HDR. Nessun altro dispositivo nella sua categoria offre questo livello di gamma dinamica estrema. La tecnologia OLED tandem permette di regolare il colore e la luminanza di ciascun pixel a intervalli inferiori al millisecondo, per una precisione XDR senza precedenti. I punti di luce speculari nelle foto e nei video appaiono più luminosi, le zone in ombra e poco illuminate sono ancora più ricche di dettagli e quando si visualizzano immagini in movimento la risposta è ancora più fluida.







Il design incredibilmente sottile e leggero, e il display rivoluzionario del nuovo iPad Pro, sono possibili solo grazie ad M4, il chip Apple di ultima generazione che offre prestazioni notevolmente superiori. Il chip M4 si basa su una tecnologia a 3 nanometri di seconda generazione ancora più efficiente nei consumi ed è perfetto per il design del nuovo iPad Pro. Grazie a un motore del display completamente nuovo e a tecnologie pionieristiche, il chip M4 porta sullo schermo Ultra Retina XDR livelli straordinari di precisione, colore e luminosità. La nuova CPU ora offre fino a quattro performance core e ben sei efficiency core2 con acceleratori di machine learning (ML) di ultima generazione, per garantire prestazioni fino a 1,5 volte più veloci rispetto ai modelli precedenti di iPad Pro con chip M2.3 Basato sull’architettura GPU del chip M3, M4 ha una GPU 10-core che offre potenti funzioni come Dynamic Caching, il mesh shading e il ray tracing con accelerazione hardware: una novità assoluta per iPad Pro.

Il nuovo iPad Pro con M4 ha il Neural Engine di Apple più potente di sempre: con una capacità di calcolo che arriva a 38.000 miliardi di operazioni al secondo, è 60 volte più veloce del primo Neural Engine progettato da Apple per il chip A11 Bionic. Insieme agli acceleratori di ML di ultima generazione nella CPU, a una GPU ad alte prestazioni, a una maggiore banda di memoria, oltre alle funzioni intelligenti e ai potenti framework di sviluppo di iPadOS, il Neural Engine rende il nuovo iPad Pro un dispositivo straordinariamente potente per l’AI.

In arrivo poi anche la nuova Apple Pencil Pro che offre funzioni ancora più magiche e nuove potenti interazioni che portano l’esperienza Apple Pencil a un livello superiore. Un nuovo sensore rileva quando il fusto della matita viene premuto con le dita e apre una palette che permette di cambiare strumento, spessore del tratto e colore, senza interrompere il processo creativo. Lo speciale motore aptico rende l’esperienza d’uso estremamente intuitiva, producendo un leggero impulso di conferma quando l’utente preme la matita, fa doppio tap o usa la funzione Smart Shape. Grazie al giroscopio, ruotando Apple Pencil Pro si può controllare con più precisione lo strumento in uso e cambiare l’angolazione del tratto o della pennellata, proprio come quando si scrive con carta e penna. E grazie alla funzione puntatore a distanza (hover), si può vedere l’esatto orientamento di uno strumento ancor prima di usarlo.







Il nuovo iPad Pro da 11" e 13" sarà disponibile nei colori argento e nero siderale, con configurazioni da 256GB, 512GB, 1TB e 2TB.

iPad Pro 11" parte da €1.219 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi e da €1.469 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi + Cellular. iPad Pro 13" parte da €1.569 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi e da €1.819 (Iva Inclusa) per il modello Wi-Fi + Cellular. Ulteriori specifiche, inclusa l’opzione del vetro con nano-texture, sono disponibili su apple.com/it/store.

Per il settore Education, il nuovo iPad Pro 11" è disponibile a €1.099 (Iva inclusa) e il modello da 13" a €1.449 (Iva inclusa). I prezzi Education sono riservati a studenti e studentesse che frequentano o sono iscritti all’università, ai loro genitori, al corpo docente e al personale di istituti di ogni ordine e grado. Per maggiori informazioni, visitare apple.com/it-edu/store.

La nuova Apple Pencil Pro è compatibile con i nuovi iPad Pro. È disponibile a €149 (Iva inclusa) e €139 (Iva inclusa) per il settore Education.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita