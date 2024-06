Microsoft Italia e Almaviva insieme per l’innovazione della mobilità

Microsoft Italia e Almaviva rafforzano la collaborazione per accelerare la trasformazione digitale delle aziende italiane e globali. Al centro dell’accordo è la piattaforma MOOVA di Almaviva che risponde alle esigenze delle Authorities e degli Operatori della mobilità e della logistica per la gestione di ecosistemi complessi, con vincoli di efficienza operativa e interoperabilità e un forte orientamento alla qualità e alla flessibilità dei servizi.

A partire da una consolidata esperienza in ambito trasporti e logistica, Almaviva ha sviluppato MOOVA, una piattaforma modulare per la mobilità integrata, veloce, interconnessa e flessibile, in grado di connettere diverse modalità di trasporto in un unico e avanzato framework tecnologico. Grazie all’utilizzo delle più avanzate tecnologie digitali, e soprattutto a un design nativamente multimodale e multi-operatore, MOOVA costituisce lo strumento ideale per abilitare i nuovi paradigmi della mobilità sostenibile e i moderni ecosistemi integrati. I verticali MOOVA supportano tutti i processi chiave: pianificazione e gestione dei trasporti, informazioni all’utenza e ai gestori in tempo reale, manutenzione dei veicoli e delle infrastrutture, gestione della logistica intermodale.

La collaborazione tra Microsoft Italia e Almaviva si pone l’obiettivo di accompagnare gli operatori della mobilità e della logistica nella trasformazione digitale con una strategia efficace e un approccio alle tecnologie più avanzate per offrire ai cittadini, ai viaggiatori e agli operatori di settore un servizio sempre più in linea con le loro aspettative, ottimizzando al tempo stesso i processi interni e i costi complessivi.

Attraverso l’ampia e potente infrastruttura cloud di Microsoft Azure, MOOVA beneficerà dell’accesso ad oltre 200 data center sparsi in 60 regioni in tutto il mondo, con elevati livelli di sicurezza, affidabilità e capacità di scalabilità. Almaviva potrà accelerare significativamente lo sviluppo di soluzioni verticali, utilizzando i servizi messi a disposizione da Microsoft come Azure Open AI in modalità Platform As a Service (PaaS) per l’AI Generativa, integrandoli con i prodotti e le tecnologie di Gruppo compresi quelli di AI proprietari. Questo approccio permetterà un utilizzo più intuitivo e naturale delle diverse funzionalità, migliorando l’esperienza complessiva dell’utente. MOOVA, già erogabile su Cloud Azure, potrà dunque utilizzare i servizi Microsoft per garantire ai propri clienti non solo risparmi potenziali sui costi dell'infrastruttura ma anche un miglioramento dell'efficienza e un aumento della produttività.

Inoltre, la piattaforma MOOVA sarà messa a disposizione di tutte le realtà dei settori dei Trasporti e della Logistica nel Microsoft Azure Marketplace che include applicazioni e servizi certificati a livello globale. L’accordo tra Microsoft Italia e Almaviva consentirà quindi al marketplace Azure di ampliare la sua offerta su un mercato verticale in forte crescita e a MOOVA di fare leva sulla rete vendita e distribuzione dei partner Microsoft per accelerare la sua espansione su scala globale, grazie anche a strategie condivise di marketing e comunicazione.

