Apple alza il sipario su iOS 18

Apple ha presentato in anteprima iOS 18, un’importante release che introduce più opzioni di personalizzazione, il più grande redesign di sempre per l’app Foto, nuovi modi per gestire la posta in entrata in Mail, Messaggi via satellite e tanto altro.

“Siamo davvero entusiasti di lanciare iOS 18. È una release enorme, con funzioni incredibili, fra cui nuovi livelli di personalizzazione e capacità, un’app Foto riprogettata e modi incredibilmente potenti per restare in contatto via Messaggi. Ci sono davvero tanti vantaggi per chiunque”, ha detto Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple. “Questa release segna anche l’inizio di una nuova era incredibilmente entusiasmante con Apple Intelligence, l’intelligenza personale che offre esperienze intuitive, potenti e immediatamente utili che trasformeranno l’esperienza iPhone, mettendo sempre la privacy al primo posto. Non vediamo l’ora che le persone abbiano modo di provarla”.

Grazie alla nuova release per chi ha un iPhone sono in arrivo nuovi modi per personalizzare la schermata Home, la schermata di blocco e il Centro di Controllo. Ora app e widget possono essere posizionati in qualunque spazio libero della schermata Home, anche sopra al Dock, per averli a portata di mano o per incorniciare l’immagine di sfondo. Inoltre, sarà possibile cambiare l’aspetto delle icone scegliendo un effetto più scuro o sfumato, e aumentarne le dimensioni per adattare l’esperienza alle proprie necessità.







Il Centro di Controllo è stato ridisegnato per semplificare l’accesso alle cose che si fanno ogni giorno, e offre nuovi livelli di personalizzazione e flessibilità. Il nuovo design permette di accedere al volo ai controlli più usati raggruppati per tipo, per esempio, quelli per la riproduzione di contenuti multimediali o quelli per l’app Casa e la connettività, e di scorrere facilmente da uno all’altro. L’utente può anche aggiungere al Centro di Controllo i controlli di app di terze parti supportate, per aprire le portiere dell’auto o registrare contenuti da pubblicare sui social, tutto da un unico posto. La nuova galleria mostra l’intera serie di controlli disponibili e permette di personalizzarne la disposizione, di ridimensionarli e di raggrupparli diversamente.







Foto è stata completamente riprogettata per rendere ancora più facile trovare e rivivere i momenti speciali. Un’unica vista semplificata riunisce la griglia già nota e le nuove raccolte permettono di sfogliare le immagini per tema, senza bisogno di organizzare gli scatti in album specifici, e si possono fissare per tenere a portata di mano i contenuti preferiti. La nuova vista a carosello si aggiorna ogni giorno e mostra le immagini con persone, animali, luoghi e altri elementi contrassegnati come preferiti. Grazie alla riproduzione automatica dei contenuti nell’app, le librerie si animano, permettendo di rivivere i ricordi più belli. E dato che ogni libreria di foto è unica, l’utente può personalizzare l’app come preferisce e organizzare le raccolte, evidenziarle per accedervi facilmente e includere i contenuti che considera più importanti.

Inoltre, per inviare messaggi a chi non ha un dispositivo Apple, l’app Messaggi ora supporta lo standard RCS, che migliora l’esperienza e l’affidabilità nei messaggi di gruppo rispetto agli SMS e agli MMS.

Con iOS 18, in assenza di una rete cellulare o Wi-Fi, sarà possibile usare Messaggi via satellite. Grazie alla rivoluzionaria tecnologia alla base delle funzioni satellitari già presenti su iPhone, Messaggi via satellite consente di collegarsi al satellite più vicino direttamente dall’app Messaggi per inviare e ricevere messaggi di testo, emoji e reazioni tramite iMessage e SMS.3 Con Dynamic Island, è sempre possibile sapere quando la connessione è via satellite. E poiché iMessage è stato progettato per proteggere la privacy dell’utente, gli iMessage inviati via satellite sono protetti con crittografia end‑to‑end.

Mail poi introdurrà nuovi modi per gestire la posta in entrata e restare al passo con la corrispondenza. La categorizzazione on-device organizza e classifica le email in entrata in base al livello di importanza: Primary per le email personali e urgenti, Transactions per conferme e ricevute, Updates per le notizie e le notifiche dai social media e Promotions per pubblicità e coupon. Inoltre, Mail include una nuova vista riassuntiva che raccoglie tutte le email di una stessa azienda per consentire all’utente di vedere a colpo d’occhio quelle più urgenti.

iOS 18 introduce poi nuovi strumenti che consentono di gestire chi ha accesso alle app, come vengono condivisi i contatti e il modo in cui iPhone si connette agli accessori.

La possibilità di bloccare o nascondere le app consente di evitare che altre persone visualizzino inavvertitamente informazioni da tenere riservate, come le notifiche e i contenuti di un’app. Per un ulteriore livello di privacy, dopo aver bloccato l’app, l’utente può anche nasconderla spostandola in un’apposita cartella. Quando un’app è bloccata o nascosta, i contenuti come i messaggi o le email all’interno dell’app non figurano nelle ricerche, nelle notifiche o in altre aree del sistema.





Inoltre la nuova release porterà sull'iPhone Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale integrato e progettato intorno alla privacy, che offrirà nuovi modi per ottimizzare la scrittura e comunicare con maggiore efficacia. Con i nuovissimi Writing Tools disponibili iOS 18 a livello di sistema, l’utente può rielaborare, rivedere e sintetizzare il testo in pressoché qualsiasi app, tra cui Mail, Note, Pages e altre app di terze parti.

Chi usa Mappe di Apple può esplorare migliaia di sentieri nei parchi nazionali degli Stati Uniti e creare facilmente itinerari personalizzati e consultabili anche offline. Può salvare percorsi preferiti, itinerari personalizzati e luoghi di interesse nella nuova Places Library e aggiungere per ciascuno le sue note personali.

La Modalità gioco offre un gameplay ottimizzato, soprattutto durante lunghe sessioni di gioco, grazie a frame rate più costanti, e rende gli accessori wireless come gli AirPods e i controller incredibilmente reattivi.

Apple Pay offre nuove opzioni di pagamento, come la possibilità di riscattare premi o scegliere il pagamento a rate con alcune carte di credito o debito.5 Con Tap to Cash, l’utente può inviare e ricevere Apple Cash semplicemente avvicinando il suo iPhone a quello di un’altra persona.6 I biglietti salvati in Apple Wallet arricchiscono l’esperienza di chi ama la musica, mettendo a portata di mano le informazioni principali sugli eventi, come l’indirizzo dello stadio, le playlist di Apple Music consigliate e tanto altro.7

Usando SharePlay con Apple Music, più persone possono controllare la musica diffusa da HomePod, Apple TV o qualsiasi altoparlante Bluetooth, e ascoltare musica in compagnia diventa ancora più divertente e coinvolgente.

L’esperienza AirPods diventa ancora più personale, privata e utile grazie alle interazioni con Siri, che consentono a chi usa gli AirPods Pro (seconda generazione) di rispondere agli avvisi di Siri annuendo per dire sì o scuotendo la testa per dire no. Per una qualità delle chiamate ancora superiore, sugli AirPods Pro arriva la modalità "Isolamento vocale”, così la voce di chi parla si sente sempre nitida, anche negli ambienti rumorosi o quando c’è molto vento. Inoltre, gli AirPods ora forniscono anche la migliore latenza audio in wireless mai offerta da Apple nel gaming mobile, e l’audio spaziale personalizzato per un gameplay ancora più immersivo.

Quando si scrive una formula o un’equazione nell’app Note, la funzione Math Notes la risolve all’istante. E grazie alle nuove sezioni richiudibili e alle opzioni di evidenziazione, è più facile mettere in risalto le cose importanti.

Nell’app Diario, una nuova vista di approfondimento aiuta a monitorare gli obiettivi di scrittura, e con le nuove opzioni per cercare e ordinare i contenuti è più facile rivivere i propri ricordi. Il tempo dedicato a scrivere il diario può essere salvato come pratica di mindfulness nell’app Salute, e l’utente può tenere traccia del suo stato d’animo direttamente nell’app Diario. Il nuovo widget di Diario consente di accedere rapidamente all’app dalla schermata Home o di blocco, le registrazioni audio vengono trascritte automaticamente e le varie annotazione si possono esportare e stampare.

Calendario diventa ancora più utile mostrando anche gli eventi e le attività in Promemoria. L’utente può creare, modificare e completare i promemoria direttamente da Calendario, e la nuova vista del mese offre una panoramica a colpo d’occhio su eventi e attività.

Nell’app Salute, la cartella clinica è stata ripensata per consentire a chi presta le prime cure di accedere più facilmente alle informazioni mediche in caso di emergenza. Inoltre, l’app Salute aiuta a comprendere meglio i dati nel corso di una gravidanza facendo aggiustamenti e offrendo consigli in base a come evolve la salute fisica e mentale.

Emergency SOS Live Video consente di condividere maggiori informazioni tramite video in streaming e contenuti multimediali registrati. Quando viene effettuata una chiamata di emergenza, il personale di soccorso può richiedere all’utente di condividere un video in diretta o le foto sul suo telefono tramite connessione sicura, per offrire l’assistenza necessaria in modo più semplice e veloce.

L’app Casa introduce l’accesso per gli ospiti, che offre la possibilità di consentire ad altre persone di controllare alcuni accessori smart home, di definire gli orari in cui gli ospiti possono accedere all’app e molto altro. Per entrare in casa facilmente, la tecnologia Ultra Wideband consente di aprire le serrature compatibili all’istante e senza usare le mani, non appena ci si trova a due metri dalla porta. Grazie agli aggiornamenti apportati alla categoria Energia, in alcuni casi l’app Casa semplifica l’accesso, la comprensione e le decisioni riguardanti i consumi elettrici.

Le nuove funzioni per l’accessibilità includono Eye Tracking, un’opzione integrata per controllare iPhone usando soltanto gli occhi; Music Haptics che permette alle persone sorde o ipoudenti di “sentire” la musica usando il Taptic Engine su iPhone; e Vocal Shortcuts, che consente all’utente di eseguire attività riproducendo un suono personalizzato.

La developer beta di iOS18 è disponibile a partire da oggi attraverso l'Apple Developer Program su developer.apple.com , mentre la beta pubblica sarà disponibile il prossimo mese attraverso l'Apple Beta Software Program su beta.apple.com . iOS 18 sarà disponibile questo autunno come aggiornamento software gratuito per iPhone Xs e modelli successivi. Apple Intelligence sarà disponibile in beta questo autunno su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad e Mac con M1 e modelli successivi, con Siri e lingua del dispositivo impostata su inglese americano (U.S.), come parte di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia.



