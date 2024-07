L'eSIM personale di Ubigi per BMW ora disponibile anche in Italia

L'integrazione della soluzione globale Personal eSIM di Ubigi nelle auto BMW continua a espandersi in Europa. Dopo Germania, Francia e Regno Unito, il servizio di connettività dati cellulari di Ubigi verrà lanciato in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna e Svizzera.

I clienti BMW in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna e Svizzera possono già attivare la Personal eSIM del proprio veicolo con i piani dati 5G di Transatel’s Ubigi per godere di funzionalità di infotainment aggiuntive e connettività WiFi indipendentemente dal loro operatore di rete principale per l'abbonamento dello smartphone.

Il servizio sarà disponibile per i veicoli BMW con BMW Operating System 8, 8.5 e 9 con l'opzione Personal eSIM (SA6PA). A seconda del modello di veicolo, la Personal eSIM consente il WiFi-Hotspot in auto, i servizi di streaming video in prima fila e, nel caso dei veicoli della serie 7 dotati di BMW Theatre Screen, una vasta gamma di intrattenimento alimentato da Amazon Fire TV.

Per attivarla nei veicoli BMW idonei, i proprietari possono configurare comodamente la loro Personal eSIM tramite l'app My BMW e iscriversi ai piani dati europei di Ubigi (UE 27 + UK + CH + LIE). Il costo del servizio è di 10€ al mese per un'uso illimitato di dati.

