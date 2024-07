Amazon Prime Day: tanti prodotti Asus in offerta

ASUS ha riservato offerte speciali in occasione del Prime Day su AMAZON. Dal 16 al 17 luglio, infatti, ogni appassionato di tecnologia e gaming troverà tantissimi prodotti in promozione, un’opportunità immancabile per un update del proprio PC o per completare o rinnovare il proprio setup!

Si inizia con le PERIFERICHE GAMING targate ROG, con davvero tante proposte interessanti tra cui scegliere, in particolare:

- Il controller PC ROG Raikiri Pro, estremamente personalizzabile per adattarsi a qualsiasi gioco

- I mouse ROG Harpe Ace Aim Lab Edition e il mousepad ROG Moonstone Ace L, per perfezionare il proprio stile di gioco

- La tastiera ROG Strix Scope II 96 Wireless, un must per i gamer alla ricerca di un prodotto completo e in grado di supporto in battaglia.

Decisamente interessante anche il drappello delle SCHEDE VIDEO in promozione, con diversi modelli che spaziano tra le generazioni precedenti e attualissime, tra cui spiccano:

Le schede NVIDIA: ASUS DUAL GeForce RTX ™ 4060 OC Edition TUF Gaming GeForce RTX ™ 4070 SUPER OC Edition

Le schede AMD: ASUS Dual Radeon ™ RX 6600 V2 TUF Gaming Radeon ™ RX 7800 XT OC Edition



Numerosissime anche le SCHEDE MADRI in offerta. Qui ASUS scende in campo con tutte la serie, per accontentare davvero tutti gli amanti del PC fai-da-te o chi è alla ricerca di una buona occasione per un valido upgrade:

serie ASUS Prime tra cui la PRIME Z790M-PLUS

tra cui la serie TUF Gaming come la TUF Gaming B650M-E WIFI

come la serie ROG tra cui la ROG Strix X670-E Gaming WIFI

Per completare il set up della build, anche:

il dissipatore a liquido AIO ROG STRIX LC II 360 ARGB

l’alimentatore TUF Gaming 850W

Per quanto riguarda i notebook, gli utenti potranno decidere tra numerosi modelli, che rispondono a necessità specifiche.

I notebook gaming che saranno in offerta sono:

ASUS Zepyrus G16 (GU605) , con GPU Nvidia GeForce RTX 4090 Laptop

, con ASUS ROG Strix G16

ASUS TUF Gaming F5 sarà acquistabile sia con la scheda video GeForce RTX 4050 e 4060

sarà acquistabile sia con la ASUS TUF Ryzen 5

Saranno presenti anche la serie Vivobook e Zenbook, dal design audace e prestazioni di alto livello:

ASUS Vivobook 16X

ASUS Vivobook 15 , con processore Intel Core i5 e Intel Core i7

, con processore Intel Core i5 e Intel Core i7 ASUS Vivobook Go 15 con AMD Ryzen 3 e 5

ASUS Zenbook 14 con AMD Ryzen™ 5 7530U

ASUS Zenbook 14 OLED con processore Intel Core i9

Infine, anche i Chromebook, i laptop ASUS dedicati al mondo dell’apprendimento saranno in offerta: in particolare ASUS Chromebook CX1 e ASUS Chromebook Flip (CM14).

Lato networking, ASUS arriva in aiuto di tutti coloro che ricercano le migliori soluzioni per connessioni stabili, sicure e velocissime. Anche qui l’offerta di ASUS è davvero ampia e spazia dai router quale l’ASUS RT-AX88U PRO, fino ai prodotti dal taglio più squisitamente gaming, come il ROG Rapture GT6 e il ROG Rapture GT-AX11000 Pro, fornendo su tutti i fronti opzioni in grado di soddisfare le attese e le esigenze di tutti.

Immancabili anche le promozioni sui MONITOR, con una ricca selezione di opzioni:

i gaming monitor, con tanti modelli delle serie ROG e TUF Gaming tra cui segnaliamo i modelli TUF GAMING VG27AQL3A e il ROG Swift OLED PG27AQDM

ai display pensati per i content creator, pro o in erba, spaziando con diverse proposte per ogni budget di spesa e polliciaggio, come il ProArt PA247CV

Anche ASUS Zenfone 11 sarà in offerta: nella versione 12/256GB sarà acquistabile al prezzo di 799€ invece di 999€, mentre in quella da 16/512 a 899€ invece di 1099€.

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata alle offerte PRIME DAY dello store ASUS: https://it.asus.click/ASUSPrimeDay.

