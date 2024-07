Philips Evnia presenta il nuovo 32M2N6800M: un monitor gaming con retroilluminazione MiniLED

La linea Philips Evnia presenta il nuovo Philips Evnia 32M2N6800M, un nuovo monitor gaming miniLED. Il monitor è dotato di una serie di caratteristiche che elevano l'esperienza gaming di qualsiasi giocatore: oltre al pannello IPS da 31,5” con una risoluzione massima di 3840 x 2160 pixel, la caratteristica principale di questo monitor è la retroilluminazione miniLED a 1152 zone, che consente di ottenere un mondo di colori durante il gioco.

Introduzione di colori profondi

Il monitor Philips Evnia 32M2N6800M è l'opzione ideale per i gamer che apprezzano i colori di alta qualità: la retroilluminazione miniLED, combinata con la risoluzione 4K, è una garanzia per una resa cromatica di assoluta qualità. Grazie a queste specifiche e alla qualifica DisplayHDR 1000 del monitor, i giocatori possono godere di un'esperienza cromatica realistica e vivida. Inoltre, l’aspetto cromatico è evidente anche all'esterno del monitor grazie alla dotazione del Philips Evnia 32M2N6800M di illuminazione Ambiglow che offre ai giocatori un'esperienza davvero immersiva con l'illuminazione ambientale RGB che può seguire i contenuti audio e video.

Giocare con velocità senza sfocature

Oltre alle caratteristiche visive di alto livello, il monitor Philips Evnia 32M2N6800M ha molto di più da offrire anche in termini di velocità: la sua rapida frequenza di aggiornamento di 144 Hz, insieme alla funzione Stark ShadowBoost del monitor consente di giocare in modo veloce e permette ai giocatori di colpire i loro obiettivi anche negli angoli più bui. Inoltre, Stark Shadowboost ha tre livelli personalizzabili che consentono ai gamer di mettere a punto il colore che desiderano in ogni scena.







Progettato per il gaming

Philips Evnia 32M2N6800M è dotato di funzioni appositamente studiate per i giochi d'azione.

Una delle caratteristiche più importanti del Philips Evnia 32M2N6800M è la funzione Smart Crosshair che aiuta i giocatori a colpire i bersagli calibrando automaticamente il colore del mirino sullo sfondo, rendendo così il gioco più efficiente e produttivo.

Intoduzione del Dynamic Lighting

Il nuovo software Dynamic Lighting installato nel Philips Evnia 32M2N6800M è stato progettato per creare un ecosistema tra tutti i dispositivi dotati di illuminazione RGB. Durante il gioco, l'illuminazione dinamica consentirà agli utenti di Windows 11 di sincronizzare i contenuti audio e video tra il monitor e gli accessori collegati, rendendo così ogni esperienza di gaming personalizzata e coinvolgente.

Caratteristiche aggiuntive per il Philips Evnia 32M2N6800M

Philips Evnia 32M2N6800M è dotato di funzioni aggiuntive adatte a chi trascorre molte ore davanti allo schermo. Ad esempio, la Smart Ergo Base regola il monitor nella posizione più comoda ed ergonomica, mentre la modalità LowBlue e le impostazioni Flicker-free rendono più confortevole l'esperienza visiva dei giocatori riducendo lo sfarfallio e le emissioni di luce blu.

Inoltre, Philips Evnia 32M2N6800 ha vinto i premi iF Design Award 2023 e reddot winner 2023 per le sue caratteristiche di design moderno che lo rendono un monitor gaming confortevole, alla moda e produttivo.

Il monitor Philips Evnia 32M2N6800M sarà disponibile da metà luglio a un prezzo consigliato di €979,00.

