GeForce NOW celebra i 2.000 giochi sul Cloud

La libreria di GeForce NOW ha raggiunto la soglia dei 2.000 giochi supportati. Si tratta di 2.000 titoli che possono essere giocati in streaming su tutti i dispositivi con la qualità GeForce RTX dal cloud, senza la necessità di hardware di fascia alta. E non finisce qui- Black Myth: Wukong, l’attesissimo action RPG arriverà nel cloud al day one, il 20 di agosto.

Oltre a 5 nuovi giochi, inclusa la demo di Visions of Mana di Square Enix, è in arrivo anche una nuova reward per gli utenti: da oggi è possibile riscattare una fantastica emote di Elder Scrolls Online.

Geforce ha fatto molta strada da quando è uscito dalla fase beta, collaborando con piccoli e grandi publisher per portare i loro giochi sul cloud e raggiungere i giocatori di tutto il mondo. La libreria ora conta 2.000 titoli, con oltre 100 giochi free-to-play, titoli tripla A e oltre 120 giochi PC Game Pass supportati. Con una libreria così grande, tutti possono trovare qualcosa con cui divertirsi – e ogni settimana GFN Thursday porterà ancora più giochi nel cloud.

