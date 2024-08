In arrivo la Stagione 3 di Monster Hunter Now: Maledizione della fiamma errante

Niantic ha annunciato ufficialmente l’arrivo della terza stagione di Monster Hunter Now, “Maledizione della fiamma errante”, a partire da giovedì 12 settembre 2024 alle 00:00 (UTC). Questo significativo aggiornamento autunnale, che coincide con il primo anniversario del gioco, introduce nuove missioni e nuove storie, insieme ai nuovi mostri Magnamalo, Rajang e Aknosom, nonché alla balestra pesante ed a emozionanti funzionalità aggiuntive.

Inoltre, per celebrare l'occasione, sono previsti eventi speciali imperdibili! A partire da settembre, sono in programma numerosi aggiornamenti: è in arrivo un ricco autunno di caccia per gli utenti! A seguire i dettagli dell’aggiornamento: Nuova funzionalità: cucina

Una delle funzionalità più amate della serie Monster Hunter, la cucina, sta per approdare in Monster Hunter Now. Vi sarà la possibilità affinare le doti culinarie per cuocere la bistecca ben cotta perfetta e attivare gli effetti esclusivi di Monster Hunter Now.



Ulteriori dettagli saranno annunciati in seguito.



Tre nuovi mostri grandi da cacciare

A settembre sarà possibile affrontare i possenti Magnamalo, Rajang e Aknosom!

Il Magnamalo, il Rajang e l'Aknosom appariranno sul campo dopo averli sbloccati con le missioni urgenti presenti in ciascun capitolo della storia della Stagione 3.

Il Rajang apparirà anche nelle Cacciatone e ha una piccola possibilità di apparire sul campo. Non è tuttavia possibile selezionarlo nel Rilevatore di mostri.

Viva la balestra pesante

Questa categoria di armi non perdona! Ciascuna balestra pesante può impiegare due o tre tipi di munizioni, ed è possibile caricare il colpo per incrementarne i danni e infierire pesantemente dalla distanza.



Nuove medaglie cacciatore

Che stagione sarebbe senza nuove medaglie? Non fatevene sfuggire nemmeno una!



Oggetti di scorta stagionali

Grazie all'espansione cassa oggetti disponibile come oggetto di scorta nel negozio, si potranno aggiungere altri 250 slot.



Modifiche alle apparizioni dei mostri

Con l'inizio della Stagione 3*, alcuni mostri smetteranno temporaneamente di apparire sul campo. Tuttavia, potranno essere sboccati di nuovo completando missioni urgenti nella storia della Stagione 3. I mostri che smetteranno temporaneamente di apparire sono:

Radobaan, Banbaro, Tzitzi-Ya-Ku, Odogaron, Zinogre, Basarios, Khezu, Diablos nera, Rathian rosa, Rathalos azzurro e Pukei-Pukei corallino.

I mostri che non saranno più selezionabili nel Rilevatore di mostri sono:

Radobaan, Banbaro, Tzitzi-Ya-Ku, Odogaron, Basarios e Khezu.

*Una volta avviata la Stagione 3, non sarà più possibile giocare alla Stagione 2. *Il capitolo 1 della Stagione 3 inizierà automaticamente, a prescindere dai progressi nella Stagione 2.



Pass Stagione 3

Non lasciatevi sfuggire il nuovo pass stagionale, esclusivo della Stagione 3! *Dopo l'inizio della Stagione 3 non si potrà più migliorare il livello della Stagione 2, ma sarà comunque possibile ottenere le ricompense per un periodo limitato.

Altri aggiornamenti: Verranno apportate delle modifiche per semplificare l'esperienza di gioco dei nuovi cacciatori, perché possano divertirsi al fianco dei più esperti. È possibile consultare le note di pubblicazione per ulteriori dettagli.

Saranno inoltre disponibili pacchetti esclusivi in vendita nel negozio di gioco e nello store online da lunedì 2 settembre 2024 alle 00:00 a domenica 6 ottobre 2024 alle 23:59 (UTC). Maggiori informazioni nel blogpost dedicato: Blogpost.

