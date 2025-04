ASUS e ROG al Computex 2025, in mostra tecnologie AI rivoluzionarie e prodotti di gioco di nuova generazione

ASUS e Republic of Gamers (ROG) hanno annunciato le loro attese esposizioni al Computex 2025. Il tema dello stand ASUS sarà “Ubiquitous AI. Incredible Possibilities”, che mostrerà il pieno potenziale dell'AI attraverso infrastrutture, piattaforme, applicazioni e dispositivi edge. Lo stand ROG condividerà con il pubblico lo spirito innovativo del suo ROG Lab, esplorando configurazioni di gioco all'avanguardia progettate per offrire prestazioni senza pari.

L'esposizione si terrà dal 20 al 23 maggio 2025, dalle 9:30 alle 17:30, al Taipei Nangang Exhibition Hall 1, 4F. Lo stand ASUS sarà situato al numero M0820, mentre lo stand ROG sarà al numero M0520. ASUS è impegnata a fornire tecnologie all'avanguardia che consentono a persone e aziende in tutto il mondo di sbloccare il potenziale tecnologico e innovativo offerto dalle soluzioni AI, promuovendo il progresso e migliorando la vita a livello globale, senza trascurare le tematiche legate alla sostenibilità.

Allo stand ASUS, i visitatori esploreranno una gamma di soluzioni AI ottimizzate, progettate per migliorare le esperienze quotidiane. L'infrastruttura AI di ASUS offre una solida base per le imprese, consentendo lo sviluppo e l’implementazione delle soluzioni AI in una vasta gamma di settori. A completamento di ciò, ASUS presenterà i suoi prodotti intelligenti AI Edge e IoT, in grado di offrire soluzioni innovative in settori chiave. Questi includono:

Workspace AI : aumenta produttività e sicurezza per tutti, ovunque.

Industrial AI : promuove soluzioni di produttività più intelligenti, efficienti ed alimentate dall'AI.

Everyday AI : integra funzionalità intuitive e user-friendly nei dispositivi consumer per semplificare e migliorare le attività quotidiane.

Creator AI : fornisce strumenti avanzati per i professionisti per liberare la loro creatività.

Healthcare AI : sfrutta AI generativa, deep learning e tecnologie cloud ibride per fornire soluzioni sanitarie più intelligenti, personalizzate ed efficienti.

Lo stand ROG è invece pronto a mostrare lo spirito innovativo e sperimentale del ROG Lab, con una selezione di attrezzature da gioco di massimo livello, tra cui laptop, schede madri, schede grafiche, monitor e periferiche. ROG svelerà tecnologie avanzate e le scelte progettuali dietro di esse, offrendo anche uno sguardo al futuro del gaming. I visitatori avranno l'opportunità di esplorare zone interattive del laboratorio come “Illumotion”, dove scopriranno soluzioni AI-driven in grado di migliorare sia le prestazioni che l'estetica, e “Future Gamer”, che mette in evidenza esperienze immersive in grado di ridefinire l'identità evolutiva dei videogiocatori.

COMPUTEX 2025, l’esposizione per AIoT e startup, si articolerà sulla tematica “AI Next”, concentrandosi su tre argomenti chiave: “AI & Robotics”, “Next-Gen Tech”, e “Future Mobility”. Celebrato annualmente a Taipei, Taiwan, Computex è una delle più grandi e influenti esposizioni tecnologiche al mondo, in grado di attirare migliaia di visitatori, aziende leader del settore e media. È una piattaforma dinamica in grado di mostrare le ultime innovazioni, dove le più importanti aziende tecnologiche rivelano i loro prodotti e tecnologie all'avanguardia. Dall’hardware e software rivoluzionario alle soluzioni di prossima generazione, COMPUTEX offre un'opportunità per vivere da vicino ed in anteprima il futuro della tecnologia più avanzata.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita