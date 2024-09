US Open 2024: IBM e USTA offrono nuove funzionalità di AI sulle piattaforme digitali del torneo

IBM e la United States Tennis Association (USTA) hanno annunciato che saranno disponibili sulle piattaforme digitali degli US Open durante il torneo di quest'anno diverse funzionalità per i fan, abilitate dalla tecnologia watsonx. Queste funzionalità, nuove e potenziate, sono frutto della collaborazione tra IBM e il team digitale dell'USTA, e mirano a offrire un'esperienza più informata e coinvolgente a milioni di appassionati di tennis in tutto il mondo.

La novità di quest'anno è che IBM fornirà riepiloghi dei match generati dall'intelligenza artificiale per ogni partita di singolare maschile e femminile entro pochi minuti dalla sua conclusione. La soluzione sfrutta le tecnologie di watsonx, la piattaforma di intelligenza artificiale e dati di IBM – tra cui Granite 13B, il suo large language model (LLM) creato appositamente per le aziende – e dati attendibili e linee guida editoriali dell'USTA per produrre articoli post-partita con analisi sulle prestazioni dei giocatori, statistiche e highlight. I contenuti vengono poi rivisti e aggiornati con il contesto e il commento dalla redazione dell'USTA prima della pubblicazione sull'app dell'US Open e su USOpen.org.

I report sulle partite (Match Reports) espanderanno le capacità editoriali dell'USTA, consentendo di fornire ai fan una copertura tempestiva e senza precedenti – per tutti i 254 incontri di singolare del main draw in sette turni e su tutti i diciassette campi.

Una versione migliorata dell’AI Commentary IBM è stata reinserita anche sulle piattaforme digitali degli US Open. Introdotto per la prima volta nel 2023, l’AI Commentary fornisce audio e sottotitoli automatici in lingua inglese per i punti salienti dei video delle partite di singolare maschile e femminile. Quest'anno IBM utilizzerà watsonx, incluso Granite 13B LLM, per generare commenti più frequenti, significativi e contestualizzati, pubblicando il sunto sui principali punti solo pochi minuti dopo la conclusione della partita.

I fan potranno inoltre accedere a un’esperienza IBM SlamTracker completamente ridisegnata, che offrirà approfondimenti dettagliati prima, durante e dopo la partita. Questi includono pronostici sulle probabilità di vittoria, analisi punto per punto, anticipazioni e riassunti delle partite, basati su IBM watsonx, per tutte le partite di singolare maschile e femminile. Ciò include, per le partite in diretta, una nuova grafica 3D del gioco in corso quasi in tempo reale.

Inoltre, IBM e la Fondazione USTA, il braccio filantropico dell'USTA, hanno annunciato una collaborazione per offrire formazione professionale gratuita attraverso la piattaforma IBM SkillsBuild, in linea con la missione della Fondazione USTA di aiutare i giovani più svantaggiati a impegnarsi maggiormente nella scuola e nell’apprendimento, e con l'obiettivo di IBM di formare 30 milioni di persone entro il 2030. La collaborazione consentirà agli studenti provenienti dalle sezioni selezionate dell'USTA Foundation National Junior Tennis & Learning (NJTL), come ai docenti e al pubblico, di accedere a corsi di intelligenza artificiale e sviluppo professionale, con piani di apprendimento personalizzati, workshop e suggerimenti da parte dei volontari IBM. I partecipanti avranno inoltre accesso a una nuova guida e a un corso interattivo di micro-apprendimento, disponibile in inglese e spagnolo, che fornisce informazioni sui concetti e sulle tecniche di intelligenza artificiale utilizzati nel tennis, come la chiamata elettronica di linea e l’analisi dei giocatori, oltre a un’introduzione agli LLM, tra cui IBM Granite.

