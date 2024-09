Asus: al via una serie di offerte per il back to school

Il mese di settembre è ormai arrivato e in vista della definitiva ripresa scolastica e lavorativa ASUS ha organizzato promozioni imperdibili e un piano di CASHBACK, un’opportunità immancabile per aggiornare la propria build o per completare il setup con una spesa ridotta!

Come funziona?

Basta acquistare un prodotto ASUS idoneo fino al 23 settembre 2024 da un rivenditore aderente all'iniziativa.

È possibile acquistare presso i seguenti rivenditori aderenti: eshop ASUS, AMAZON, ALEX.IT, Giaca, Help Computer, Infograf, Mediaware SNC, Mister Web, Tradeco, NEXT HARDWARE & SOFTWARE, DRAKO, Ollo Store e YEPPON

Inserire le informazioni richieste nel modulo di registrazione e caricare la prova di acquisto tra il 9 settembre 2024 e il 7 ottobre 2024 .

Dopo una breve verifica, che richiede fino a 10 giorni lavorativi, si riceverà il Cashback direttamente sul conto bancario entro 30 giorni lavorativi.

Il Cashback ASUS, che permette di ottenere un rimborso fino a 870 euro, è valido su una vasta gamma di prodotti selezionati appartenenti alle categorie:

Schede video

Schde madri

Alimentatori

Dissipatori CPU

Monitor

Tastiere

Mouse

Tappetino per mouse

Cuffie

Microfoni

Sedia da gaming

Gamepad

Chassis

Networking

Ogni partecipante potrà richiedere il Cashback per un solo prodotto idoneo per gruppo di prodotti. Il Cashback offre un vantaggio doppio poiché è cumulabile con altre promozioni già in vigore, tra cui il Back to School AMAZON o il Back to School dell’eshop ASUS.

ROG ha anche riservato un’esclusiva promozione per l’acquisto delle nuove periferiche premium appena presentate al Gamescom: un EARLY BIRD, valido dal 2 al 23 settembre 2024:

acquistando un prodotto tra i seguenti:

· ROG Azoth Estreme

· ROG Harpe Ace Extreme

· ROG Delta II

sarà possibile ottenere fino a 30 euro di Cashback e un accessorio in regalo, rispettivamente:

· I copritasti ROG Dye-Sub PBT

· Il tappetino ROG Hone Ace XXL

· Il tappetino ROG Sheat.

