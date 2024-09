LG: in arrivo gram 16” con processore Intel Core Ultra e IA

LG ha annunciato che, in occasione dell’evento di lancio globale dell’Intel Core Ultra, che si terrà dal 3 all’8 settembre, presenterà un nuovo modello di notebook LG gram con processore Intel Core Ultra (Serie 2).

Già apprezzata per le sue prestazioni e per il suo design ultra-leggero, la serie LG gram integra ora funzionalità avanzate di Intelligenza Artificiale (IA) grazie al nuovo processore di casa Intel. In particolare, LG ha integrato il nuovo processore sul nuovo LG gram 16 Pro che sarà commercializzato a fine anno.

Il nuovo LG gram, primo laptop con IA on-device della serie gram, ha una capacità di calcolo della Neural Processing Unit (NPU) che arriva fino a 48 TOPS (Tera Operations per Second), stabilendo un nuovo standard per gli AI PC e offrendo le prestazioni eccezionali necessarie per esperienze con Copilot.







Grazie all’integrazione del processore Intel Core Ultra, LG gram 16 Pro offre un’esperienza utente arricchita da funzionalità di IA avanzate, come gli assistenti alla produttività, la creazione di testi e immagini e gli strumenti di collaborazione, oltre a essere dotato di una batteria incredibilmente durevole.

Il processore Intel Core Ultra AI (Serie 2), tre volte più potente rispetto al suo predecessore, migliora in modo significativo le prestazioni degli AI PC. Con una capacità di elaborazione fino a 67 GPU TOPS, questo processore di nuova generazione offre una potenza complessiva di 120 TOPS totali (suddivisi tra GPU, NPU e CPU) che permette di raggiungere alti livelli di produttività anche grazie all’ottimizzazione per PC Windows.

