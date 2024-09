Microsoft svela i nuovi PC Surface per le aziende

Nancie Gaskill, General Manager di Surface Business di Microsoft, ha annunciato i nuovi dispositivi Surface per i clienti business, tra cui: Surface Laptop 7a Edizione, Surface Pro 11a Edizione, Surface Pro 10 con 5G e Surface Pro 11a Edizione con 5G.

Vediamo nel dettaglio i nuovi dispositivi in arrivo:

Disponibili dal 10 settembre:

Surface Laptop 7a Edizione (Copilot+PC): completamente rinnovato per incrementare la produttività grazie a display notevolmente più luminosi e bordi ultra-sottili, un numero maggiore di porte, connettività Wi-Fi 7 potenziata e fino a 22 ore di autonomia della batteria. Saranno disponibili dal 10 settembre. Surface Pro 11a Edizione (Copilot+PC): scelta ideale chi lavora in movimento in quanto offre prestazioni elevate, funzionalità di AI potenziate e un display OLED opzionale con un design sottile e versatile.

completamente rinnovato per incrementare la produttività grazie a display notevolmente più luminosi e bordi ultra-sottili, un numero maggiore di porte, connettività Wi-Fi 7 potenziata e fino a 22 ore di autonomia della batteria. Saranno disponibili dal 10 settembre.







Disponibili dal 26 settembre:

Surface Pro 10 con 5G: consente di rimanere sempre connessi, fornendo ulteriori strumenti di collaborazione e un accesso rapido e sicuro grazie all’elevata larghezza di banda. Surface Pro 11a Edizione con 5G: include le stesse caratteristiche versatili e portatili della Surface Pro 11a Edizione, ulteriormente potenziata con connettività 5G.



In arrivo anche la nuovissima Surface Keyboard, una tastiera full-size ridisegnata per includere il tasto Copilot, progettata per completare i dispositivi Surface e con un set di tasti ampliato che mette a disposizione, con un semplice clic, funzionalità di Windows 11 per la produttività come Call Mute e Snip & Sketch.

E’ possibile preordinare i nuovi dispositivi direttamente dal Microsoft Store.

