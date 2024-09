Otto giochi in arrivo su Apple Arcade, inclusi Balatro+ e NBA 2K25 Arcade Edition

Apple Arcade aggiunge otto nuovi giochi agli oltre 200 titoli del suo catalogo in continua evoluzione. Dai coinvolgenti giochi di deck-building agli avvincenti titoli di carattere sportivo, la nuova raccolta di giochi ha qualcosa da offrire a ogni membro della famiglia, il tutto senza pubblicità o acquisti in-app. Oggi escono sulla piattaforma tre nuovi titoli: NFL Retro Bowl ’25, il primo gioco sulla piattaforma con licenza della NFL; Monster Train+; e lo spatial game per Apple Vision Pro Puzzle Sculpt.

Il 26 settembre, il fenomenale gioco di deck-building del 2024 Balatro+ offrirà a chi gioca la possibilità di costruire il deck definitivo e di confrontarsi con sfide complesse. Balatro+ sarà disponibile con il servizio di gaming su abbonamento Apple Arcade su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro.

Il 3 ottobre, NBA 2K ritorna per un altro entusiasmante anno; giocatori e giocatrici nel frattempo potranno migliorare le loro prestazioni sul campo con NBA 2K25 Arcade Edition. Novità di quest’anno: i fan e le fan di 2K possono esplorare anche The Neighborhood e la modalità Greatest migliorata. Le persone abbonate possono divertirsi anche a cucinare con alcuni amici pelosi in Food Truck Pup+, gestire un bar per gatti in Furistas Cat Cafe+, e frantumare le strade in diverse dimensioni che vanno oltre ogni più fervida immaginazione in Smash Hit+.

