Da oggi è disponibile macOS Sequoia

macOS Sequoia, l’ultima versione del sistema operativo desktop di Apple, è disponibile da oggi come aggiornamento software gratuito per Mac.

Con il nuovo aggiornamento, Safari ora permette di trovare informazioni sul web ancora più facilmente grazie alla nuova funzione In evidenza, che sfrutta il machine learning per mostrare automaticamente indicazioni stradali, riassunti di articoli o link rapidi per scoprire di più su persone, musica, film e serie TV. La modalità Lettura ridisegnata consente di leggere gli articoli più rapidamente, con una vista semplificata, un riassunto e un indice dei contenuti; inoltre, un nuovo visore aiuta l’utente a mettere i video in primo piano, lasciando però pieno accesso ai comandi di sistema. Grazie a Controllo distrazioni l’utente può nascondere gli elementi della pagina che potrebbero causare distrazioni.

Arriva poi la nuova app Password che permette di accedere facilmente a password, passkey, password di reti Wi-Fi e altre credenziali, tutte in un unico posto su Mac. Password offre una codifica end-to-end estremamente sicura, è compatibile con Safari e si sincronizza senza problemi con tutti i dispositivi Apple e Windows (usando l’app iCloud per Windows).

Inoltre ora, durante le videochiamate FaceTime o con app di terze parti, come Webex, l’utente può usare uno dei bellissimi sfondi predefiniti, scegliendo fra tante diverse sfumature di colore o foto di località come Apple Park a Cupertino, California. È possibile anche caricare foto personali da usare come sfondo; inoltre, grazie alla tecnologia di segmentazione all’avanguardia di Apple, l’utente apparirà sempre al meglio durante le call. L’anteprima di presentazione permette di vedere esattamente quello che si sta per condividere in app come FaceTime e Zoom prima di mostrarlo a tutti.

E a breve sarà disponibile Apple Intelligence sui modelli di Mac con chip serie M, che sfrutterà la potenza del chip Apple e del Neural Engine per comprendere e creare linguaggio e immagini, eseguire azioni nelle app e attingere dal contesto personale per semplificare e velocizzare le attività di tutti i giorni. Gli Strumenti di scrittura permettono di riscrivere, correggere e riassumere qualsiasi testo. Siri diventa più naturale e flessibile, raggiungendo livelli inediti di integrazione nel sistema. Inoltre, grazie ad una capacità di comprensione del linguaggio nettamente migliore, capisce l’utente anche quando si incespica con le parole e non perde il filo fra una richiesta e quella successiva. Si può interagire con Siri per iscritto e alternare scrittura e comandi vocali per velocizzare le attività di tutti i giorni. Siri ora ha anche una conoscenza approfondita dei prodotti, quindi può rispondere a migliaia di domande su funzioni e impostazioni di Mac. Con molti modelli eseguiti interamente on-device e Private Cloud Compute, che porta su cloud la privacy e la sicurezza dei dispositivi Apple per accedere a un set di dati più ampio, Apple Intelligence rappresenta uno straordinario passo avanti in fatto di privacy nell’intelligenza artificiale.

Altre funzioni

macOS Sequoia aggiunge tante altre funzioni utili e speciali alle app per Mac più apprezzate. Messaggi

In Messaggi è possibile programmare l’invio posticipato di un messaggio. I messaggi di testo possono anche prendere vita grazie a effetti grafici unici che ingrandiscono parole o emoji con animazioni come “esplosione”, “onda” e “cenno”, ed è possibile persino rispondere al volo usando qualsiasi emoji e adesivo. Note

Nell’app Note, è possibile registrare audio e ottenere una trascrizione in tempo reale, così catturare ogni dettaglio di una conferenza, riunione o conversazione diventa facilissimo; inoltre, Apple Intelligence genererà automaticamente un riepilogo. Con macOS Sequoia arrivano anche le Note matematiche: per risolvere un’equazione o un problema di matematica, basterà digitarli nell’app Note su Mac. Mappe

Nell’app Mappe, chi ama l’avventura outdoor può accedere a mappe topografiche spettacolari e a migliaia di sentieri nei parchi nazionali degli Stati Uniti. Inoltre, con pochi clic, si possono creare facilmente dei percorsi di trekking e camminata personalizzati.