Indagine di Esendex: 60% degli Italiani ha effettuato un acquisto da un dispositivo mobile nell’ultima settimana

Considerando la centralità dello smartphone nella nostra vita quotidiana, non stupisce come anche nel nostro paese sia oramai largamente diffusa l’abitudine di utilizzare questo strumento anche per gli acquisti.

In base ad uno studio svolto da Esendex è, infatti, ben il 61% degli italiani ad aver effettuato almeno un acquisto direttamente dal proprio smartphone nell’ultima settimana, di cui quasi la metà (27%) afferma di averlo fatto nei due giorni precedenti. Tra i meno avvezzi allo shopping online si distingue un 24% che ha acquistato dal proprio dispositivo almeno una volta nell’ultimo mese, un 9% nell’ultimo anno e appena un 6% che afferma di non aver mai comprato nulla dal proprio smartphone.

Da questi dati emerge, quindi, come gli smartphone non siano più solo mezzi di comunicazione, ma strumenti utilizzati da una parte molto ampia dei consumatori per acquistare prodotti e servizi in modo piuttosto frequente, da cui deriva anche l’importanza di mostrare e promuovere in modo efficace la propria offerta direttamente sul dispositivo mobile di clienti e potenziali clienti.

Nella stessa indagine è, quindi, stato chiesto, prevedendo la possibilità di dare risposte multiple, quali elementi potrebbero rendere la comunicazione di un’azienda via smartphone più accattivante e le due opzioni che hanno ricevuto più consensi sono risultate essere quella della presenza nel messaggio di un’offerta personalizzata (55%) e la rapidità nell’ottenere risposte a seguito di richieste di informazioni (42%), dimostrando come la rilevanza a livello personale e la velocità nelle interazioni siano determinanti per catturare l’attenzione dei consumatori.

