Apple: il fatturato dei servizi registra un nuovo livello massimo

Apple ha presentato i risultati finanziari del quarto trimestre dell’anno fiscale 2024, che si è concluso il 28 settembre 2024. L’azienda ha annunciato un fatturato trimestrale pari a 94,9 miliardi di dollari, un incremento del 6% rispetto all’anno precedente, e un utile trimestrale per azione diluita di 0,97 dollari. L’utile per azione diluita era pari a 1,64 dollari1 con un incremento del 12% rispetto all’anno precedente, escludendo l’onere una tantum riconosciuto nel quarto trimestre del 2024 relativo all’impatto dell’annullamento della decisione in materia di aiuti di Stato del Tribunale dell’Unione Europea.

“Apple annuncia un nuovo record in termini di fatturato per il trimestre di settembre pari a 94,9 miliardi di dollari, in crescita del 6% rispetto all’anno precedente”, ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. “Durante il trimestre, abbiamo avuto il piacere di annunciare i nostri migliori prodotti di sempre, con la nuova linea di iPhone 16, Apple Watch Series 10, AirPods 4 e straordinarie funzioni per la salute dell’udito e il rilevamento delle apnee notturne. Da questa settimana, poi, è disponibile il primo set di funzioni di Apple Intelligence, che definisce un nuovo standard di privacy per l’AI e dà una marcia in più alle nostre linee di prodotti in vista delle festività.”

“Le nostre performance aziendali record durante il trimestre di settembre hanno fatto registrare un flusso di cassa operativo di quasi 27 miliardi di dollari, consentendoci di restituire quasi 29 miliardi di dollari ai nostri azionisti”, ha detto Luca Maestri, CFO di Apple. “Siamo molto felici di annunciare che la nostra base installata di dispositivi attivi ha raggiunto un massimo storico in tutti i prodotti e segmenti geografici, grazie a livelli molto elevati di soddisfazione e fedeltà dei clienti e delle clienti.”

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita