La Black Week di ASUS è iniziata!

Fino al 2 dicembre, tutti gli amanti della tecnologia e del gaming potranno approfittare di numerose offerte speciali su prodotti selezionati grazie alla Black Week di ASUS, l'occasione perfetta per aggiornare il proprio PC o rinnovare il setup con le ultime novità!

Lato NOTEBOOK, ASUS offre incredibili sconti su tutte le linee.

Si segnala in particolare la promozione su ROG ALLY, il prezzo promo RC71 Z1 Extreme è di 499€, mentre per il modello il prezzo è di 399€.

La serie Vivobook : include i migliori computer portatili mainstream con le migliori prestazioni e le caratteristiche che aumentano e migliorano l’esperienza dell’utente. Tra questi vi sono i seguenti: il Vivobook S15 Oled , il Vivobook 16X , il Vivobook S16 Oled .

: include i migliori computer portatili mainstream con le migliori prestazioni e le caratteristiche che aumentano e migliorano l’esperienza dell’utente. Tra questi vi sono i seguenti: il , il , il . Zenbook : questa serie unisce prestazioni rapide e potenti a un design elegante e portatile. In questa promozione il modello da non farsi sfuggire è il sottilissimo e leggerissimo Zenbook S 13 Oled .

: questa serie unisce prestazioni rapide e potenti a un design elegante e portatile. In questa promozione il modello da non farsi sfuggire è il sottilissimo e leggerissimo . TUF : i notebook TUF , con il loro aspetto ultraresistente, offrono un’esperienza di gioco di ottimo livello, i modelli da non perdere sono il TUF Gaming F15 e il TUF Gaming A15 .

: i notebook , con il loro aspetto ultraresistente, offrono un’esperienza di gioco di ottimo livello, i modelli da non perdere sono il e il . ROG: i modelli ROG, sono dei laptop gaming tra i più potenti e versatili al mondo nel settore. I migliori modelli in sconto sono il ROG Zephyrus G14 e il ROG Flow Z13 al prezzo accattivante di €1.299.

Inoltre, solo per il periodo indicato, inserendo nel carrello il codice coupon ASUSBW24, gli utenti registrati potranno ricevere uno sconto del 10% sugli accessori per notebook e il 20% sulle estensioni di garanzia.

Per quanto riguarda invece le PERIFERICHE GAMING, ASUS offre tante proposte tra cui scegliere, in particolare:

le cuffie ROG Delta S core e le ROG Cetra True Wireless , le prime a padiglione le seconde leggere e perfette per essere usate ovunque.

e le , le prime a padiglione le seconde leggere e perfette per essere usate ovunque. la compatta tastiera meccanica wireless ROG FALCHION ACE disponibile sia nella versione black che white, oltre che il microfono ROG Carnyx perfetto per gli streamer.

disponibile sia nella versione black che white, oltre che il microfono perfetto per gli streamer. i mouse ROG Keris wireless Aimpoint e ROG Gladius III Wireless Aimpoint , per essere invece i giocatori migliori e più veloci.

e , per essere invece i giocatori migliori e più veloci. il controller PC ROG Raikiri Pro e ROG Raikiri, estremamente personalizzabili per adattarsi a qualsiasi stile e gioco.

Questi accessori sono solo una parte degli elementi indispensabili per ogni gamer in cerca di prodotti affidabili per le proprie sessioni di gioco. Disponibili in offerta anche molti altri, tra cui numerose SCHEDE MADRI in offerta.

Qui ASUS scende in campo con la serie TUF Gaming, i cui prodotti offrono prestazioni solide e una grande stabilità. La promozione comprende, tra le altre, TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II, TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4, TUF GAMING Z790-PLUS D4, TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4, da non sottovalutare è anche la ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4.

Le offerte della Black Week riservano ulteriori sconti anche per altri COMPONENTI PC, utili per completare la propria build, come gli alimentatori ROG-STRIX-650G, ROG-STRIX-550G e ROG-STRIX-1000G e i dissipatori ROG RYUO 120 e il ROG RYUJIN 240.

Imperdibili anche i MONITOR, con una ricca selezione di proposte orientate al mondo gaming e di editing comprendenti le tre serie:

ROG con il modello ROG Strix XG49WCR, e il ROG Strix XG27WCS

con il modello ROG Strix XG49WCR, e il ROG Strix XG27WCS TUF Gaming con il modello TUF Gaming VG24VQR

con il modello TUF Gaming VG24VQR ProArt con il modello PA24AC

Tra gli accessori tecnologici più funzionali ed interessanti diversi PROIETTORI ASUS, tra cui l’ultracompatto ZenBeam Latte L1 e lo ZenBeam L2. Inoltre, sono disponibili una selezione di smartwatch tra cui: ASUS VivoWatch 5 AERO (HC-C05) e ASUS VivoWatch SP (HC-A05), ideali per tutti coloro che vogliono tenere sotto controllo la propria salute.

Lato SMARTPHONE, le promo di ASUS sono rivolte sia alla linea Zenfone che a quella ROG Phone, la serie gaming per chi non vuole scendere a compromessi in termini di potenza. In particolare:

Tra gli Zenfone , troviamo Zenfone 10 che monta un processore Snapdragon® 8 Gen 2 e garantisce fino a 16GB di memoria e 512GB di storage con uno sconto di 100€ e il nuovissimo Zenfone 11 Ultra in promozione a -300€!

, troviamo che monta un processore Snapdragon® 8 Gen 2 e garantisce fino a 16GB di memoria e 512GB di storage con uno sconto di 100€ e il nuovissimo Zenfone 11 Ultra in promozione a -300€! Tra i ROG Phone sono presenti il ROG Phone 7 e i più recenti ROG Phone 8 e 8 Pro, pronti a regalare la migliore esperienza di gioco grazie a un software ottimizzato per il gaming, un sistema di dissipazione avanzato, comandi aggiuntivi AirTrigger e hardware top di gamma.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita