Game District acquisisce la quota di maggioranza di Gleam Games, nota per il popolare gioco di puzzle EverBlast

Game District, uno dei leader mondiali nel settore dei giochi per dispositivi mobili, con oltre 2 miliardi di download di giochi, ha acquisito la quota di maggioranza di Gleam Games. L'acquisizione mette in luce la rapida crescita del settore gaming in Turchia e l'espansione della popolazione di giocatori nella regione MENA (Middle East and North Africa).

In un'importante mossa sulla scacchiera globale dell’industria dei videogiochi, Game District, colosso del gaming del Sud-Est asiatico, ha acquisito la quota di maggioranza della startup turca di giochi per dispositivi mobili Gleam Games, nota principalmente per il suo gioco di successo EverBlast. Dopo l'acquisizione, Eser Yoğurtcu, co-fondatore e CEO di Gleam Games, assumerà il ruolo di Chief Strategy Officer (CSO) presso Game District.

In veste di leader tra gli sviluppatori di giochi mobili nella regione MENA, la decisione di Game District riflette la volontà di espandersi nei principali mercati internazionali e rafforzare il ruolo della Turchia come hub di innovazione regionale. La Turchia si è affermata come punto di riferimento per il gaming, attirando un notevole interesse da parte degli investitori e producendo giochi di successo a livello globale. Dopo i round di investimenti di successo - tra cui i 2 milioni di dollari raccolti da Gleam Games con il supporto di Ludus VC e IstCapital tra il 2022 e il 2023 - il settore del gaming turco ha registrato una crescita straordinaria.

