Nokia estende la partnership con Iliad

Nokia ha annunciato di aver firmato un nuovo contratto pluriennale con iIiad Group per il supporto delle reti mobili 3G, 4G e 5G dell'operatore in Francia e in Italia. L'accordo, che include anche l'impegno dell'operatore nelle Antille francesi e nelle isole dell'Oceano Indiano, vedrà il proseguimento della partnership strategica di lunga data tra le due aziende, iniziata nel 2010.

In base all'accordo, Nokia fornirà soluzioni del suo portafoglio AirScale, leader di mercato ed efficiente dal punto di vista energetico, tra cui soluzioni baseband, radio Massive MIMO, prodotti Remote Radio Head e soluzioni Core. Le tecnologie Nokia Core 4G/5G cloud-native e IMS Voice Core consentiranno a iliad di implementare in modo rapido e sicuro nuovi servizi di rete senza limitazioni in ambienti multi-cloud su scala.

Thomas Reynaud, Chief Executive Officer del Gruppo iliad, ha dichiarato: “Siamo impegnati a offrire ai nostri clienti la migliore esperienza possibile di connettività in tutti i nostri mercati e territori. La collaborazione con Nokia, in essere da 14 anni, è stata fondamentale per la costruzione delle nostre reti mobili”.

Tommi Uitto, Presidente Mobile Networks di Nokia, ha dichiarato: “Questa nuova estensione del contratto testimonia la partnership strategica a lungo termine di Nokia con il Gruppo Iliad, il quinto principale operatore di telecomunicazioni in Europa. Una partnership che si basa su solide basi e valori condivisi, avvalorati dall’impegno congiunto per costruire le reti più sostenibili e ad alte prestazioni in Europa. Siamo stati al fianco di IIiad Group in ogni fase del percorso dal 2010 e siamo lieti di proseguire questo viaggio guardando al futuro”.

