Memo Vocali porta le registrazioni sovrapposte su iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max

Memo Vocali ora offre a chi usa iPhone 16 Pro o iPhone 16 Pro Max la possibilità di sovrapporre una traccia vocale a una registrazione strumentale esistente, senza bisogno di cuffie. Con iOS 18.2, l’utente potrà riprodurre le proprie idee strumentali originali attraverso l’altoparlante dell’iPhone e contemporaneamente registrare le voci utilizzando i nuovi microfoni di qualità professionale su iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

Grazie alla potenza del chip A18 Pro, e sfruttando un’elaborazione avanzata e il machine learning per isolare la registrazione vocale, Memo Vocali crea due tracce distinte in modo che l’utente possa lavorare ulteriormente al mixaggio e alla produzione in app professionali come Logic Pro. Inoltre, con Memo Vocali su Mac le registrazioni sovrapposte vengono sincronizzate tra i vari dispositivi e sono disponibili su Mac per essere aggiunte a una sessione di Logic con un semplice drag and drop.

Con Memo Vocali è possibile incorporare una varietà di strumenti di sottofondo, per esempio una chitarra acustica o un pianoforte, come primo livello. In Logic Pro, chi scrive e produce musica può anche inviare un mix strumentale direttamente a Memo Vocali come file audio compresso, in modo da poter poi registrare facilmente un livello vocale da sovrapporre alla traccia, in qualsiasi momento e ovunque scatti l’ispirazione.

Tre personalità vincitrici di un GRAMMY Award (il poliedrico artista multiplatino Michael Bublé, la star del country Carly Pearce e il produttore discografico Greg Wells) hanno fatto squadra per dare vita al loro nuovo brano “Maybe This Christmas” con Memo Vocali su iPhone 16 Pro. In un video dietro le quinte, spiegano da cosa hanno tratto ispirazione per questa emozionante canzone natalizia e raccontano come la nuova funzione di Memo Vocali abbia permesso loro di registrare le voci esclusivamente su iPhone 16 Pro.

