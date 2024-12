In arrivo nuove funzioni di Apple Intelligence su iPhone, iPad e Mac

Apple ha annunciato le release di iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2, con nuove funzioni di Apple Intelligence che daranno un marcia in più all’esperienza utente su iPhone, iPad e Mac potenziando le capacità già introdotte. Apple Intelligence è il sistema di intelligenza personale facile da usare che fornisce informazioni utili e pertinenti, facendo al contempo un eccezionale passo avanti in fatto di privacy nell’AI. Ora l’utente può esplorare nuovi modi creativi per esprimersi visivamente con Image Playground, creare l’emoji perfetta per ogni situazione con le Genmoji e comporre testi ancora più dinamici grazie ai nuovi miglioramenti degli Strumenti di scrittura. Grazie a Apple Intelligence, chi ha un iPhone 16 o un iPhone 16 Pro può saperne di più sull’ambiente intorno a sé sfruttando l’intelligenza visiva con Controllo fotocamera. E ora che ChatGPT è integrato negli Strumenti di scrittura e in Siri, è possibile attingere dalle informazioni di ChatGPT senza dover passare da un’app all’altra, per fare di tutto in modo più semplice e veloce che mai.

Inoltre, da oggi Apple Intelligence supporta anche la versione locale di inglese in Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Regno Unito e Sudafrica, così ancora più utenti nel mondo potranno scoprire nuovi modi di usare il proprio iPhone, iPad o Mac. Alcune lingue aggiuntive, tra cui cinese, coreano, francese, giapponese, inglese (India), inglese (Singapore), italiano, portoghese, spagnolo, tedesco e vietnamita, saranno disponibili nei prossimi mesi, con un set iniziale in arrivo nell’ambito di un aggiornamento software in aprile.

