Cooler Master x Simucube 2 Pro: il Sim Racing immersivo e professionale direttamente a casa.

Cooler Master e Simucube, pioniere nella tecnologia per il sim racing, uniscono le forze per presentare il Cooler Master x Simucube 2 Pro. Questa base volante direct drive di fascia alta è progettata per offrire un feedback straordinariamente realistico e una risposta fulminea, portando la fisicità delle corse reali direttamente in qualsiasi setup domestico.

Il Cooler Master x Simucube 2 Pro non è solo un dispositivo: è un ponte verso il mondo del sim racing professionale, offrendo lo stesso feedback dettagliato che i piloti di alto livello utilizzano per affinare le loro abilità.

Immaginate di affrontare l’ultima curva in una gara al cardiopalma: ogni asperità del manto stradale, ogni curva mozzafiato e ogni sobbalzo vengono trasmessi direttamente alle mani con una precisione impeccabile. Dotato di un potente motore brushless ad alta coppia, questa base volante cattura ogni minimo dettaglio, dal cambio marcia al trasferimento di peso nelle curve strette, fino ai segnali sottili che indicano una perdita di aderenza delle gomme. Ogni elemento della fisica delle corse prende vita, trasformando una semplice simulazione in un’esperienza immersiva che proietta il pilota nel cuore della competizione.

Combinato con il DynX di Cooler Master, progettato per adattarsi a qualsiasi posizione di guida, e con i profili True Drive Paddock di Simucube, questo sistema offre un livello di personalizzazione senza precedenti.

Dai principianti ai veterani, ogni pilota può configurare un setup realistico e performante, trasformando qualsiasi postazione domestica in un autentico abitacolo da corsa.











Il Cooler Master x Simucube 2 Pro è progettato per chi cerca il massimo delle prestazioni. Questa base volante è lo strumento definitivo per superare i propri limiti, unendo l'attenzione artigianale di Cooler Master alla leggendaria esperienza di Simucube, leader nella creazione di un feedback realistico e immersivo.

Grazie alla piattaforma True Drive Paddock di Simucube, gli utenti hanno accesso a una vasta libreria di profili online, ciascuno progettato per replicare con precisione la maneggevolezza e le sensazioni distintive di veicoli specifici nei più popolari simulatori di guida. Questa libreria offre un’esperienza completamente personalizzabile, permettendo ai piloti di scegliere o creare il profilo perfetto per ogni scenario.

“Cooler Master e Simucube condividono una visione comune: abbattere le barriere tra il racing virtuale e quello reale,” ha dichiarato Pierre-Lou Bogros, IMX Business Developer di Cooler Master. “La nostra collaborazione con Simucube rappresenta un passo straordinario nel mondo del sim racing. Per Cooler Master, la priorità è stata quella di lavorare con i migliori prodotti e i migliori professionisti del settore.

Il Simucube 2 Pro non è solo un dispositivo leggendario, rinomato per le sue specifiche tecniche e la sua affidabilità. Rappresenta la nostra passione condivisa e il nostro impegno per offrire una connessione autentica con l’esperienza di guida. È il partner ideale per il nostro chassis Dyn X di fascia alta, un binomio perfetto per piloti che cercano prestazioni senza compromessi”.



Caratteristiche Principali:

Potente Motore Brushless: Il motore Direct Drive ad alta coppia garantisce un feedback costante e fluido, mantenendo i piloti sempre connessi alle sensazioni della strada.

Force Feedback Realistico: La tecnologia avanzata di force feedback replica con precisione le texture del manto stradale, le curve più strette e persino i cambiamenti di aderenza delle gomme, offrendo un controllo di precisione quasi istantaneo.

Profili Pilota Personalizzati: Grazie al True Drive Paddock di Simucube, i piloti possono accedere a una libreria online di profili autentici che replicano le sensazioni uniche di diversi tipi di veicoli, personalizzabili per adattarsi a qualsiasi stile di guida.

Progettato per Durare: Costruito con materiali di alta qualità, il dispositivo è progettato per resistere a sessioni di gara intense e prolungate. Gli aggiornamenti software regolari garantiscono un'esperienza in continua evoluzione.

Integrazione Senza Sforzo: Completamente compatibile con i principali software e piattaforme di sim racing, per un'installazione semplice e un'esperienza senza interruzioni.

