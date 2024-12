Mondadori Store, nuova libreria in Piemonte: apre nel centro “Galleria Bennet Caselle”

Mondadori Store sarà presente anche all’interno della “Galleria Bennet di Caselle Torinese”, portando vicino al capoluogo piemontese un nuovo punto di riferimento per tutti gli amanti della cultura, della lettura e dell’intrattenimento.

La libreria va ad ampliare la già estesa rete di Mondadori Store presente in Piemonte, con 46 punti vendita tra negozi in gestione diretta e in franchising, inserendosi in un’area strategica, tra Torino e l’Aeroporto internazionale di Caselle.

Il Mondadori Bookstore di Caselle Torinese si estende su una superficie di 270 metri quadrati con un catalogo di oltre 11.000 titoli, dai grandi classici ai best seller, tra libri di narrativa, saggistica varia e internazionali. Una particolare attenzione è rivolta ai lettori più giovani con il format We are Junior, che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la loro fantasia con le storie più curiose e il reparto Just Comics dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti. Ad ampliare l’offerta della libreria sono presenti anche aree dedicate ai #BookTok per le nuove generazioni di lettori, oltre a quelle riservate a cartoleria, giocattoli, gadget e gift card.

Il nuovo Mondadori Bookstore è al servizio dei lettori anche online: i clienti potranno essere aggiornati attraverso le pagine Instagram e Facebook. Inoltre, potranno entrare in contatto con la libreria attraverso i servizi digitali di Mondadoristore.it per verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo, ritirarlo in negozio o farselo spedire a casa, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli. La libreria mette a disposizione di tutti i clienti anche servizi di ordine via telefono.

