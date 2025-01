LG ridefinisce lo spazio in mobilità grazie a una suite completa di soluzioni smart con IA

Al CES 2025, LG ha presentato LG Mobility Experience (MX), la suite completa di soluzioni smart che permette di godere della comodità e del comfort della LG AI Home anche in mobilità.

Grazie all’integrazione tra gli elettrodomestici LG e l’Intelligenza Artificiale (IA), la piattaforma MX crea all’interno dell’abitacolo dei veicoli uno spazio multiuso che può funzionare come una sorta di estensione dello spazio domestico, diventando, per esempio, una lounge privata o uno studio creativo.

Questo concetto è in linea con i trend di mercato attuali che vedono i veicoli sempre più come spazi personalizzati, allontanandosi dall’idea tradizionale di veicolo come mero mezzo di trasporto.

La piattaforma MX consente di dividere l’abitacolo in due aree: l’area di guida e l’area posteriore. Quest’ultima può essere allestita in maniera versatile in base alle proprie necessità: il design modulare, infatti, consente di installare diversi dispositivi LG per consentire agli utenti di personalizzare lo spazio in base ai propri hobby.

MX integra ThinQ ON, l’hub per smart home dotato di Intelligenza Artificiale (IA) Affectionate di LG, che supporta gli utenti nella quotidianità, dalla gestione degli impegni del giorno all’accesso a servizi di terze parti come l’ordine di cibi e bevande, la prenotazione di hotel o di servizi di lavanderia. LG prevede di offrire la piattaforma MX come servizio in abbonamento, rendendola accessibile a un pubblico più ampio.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita