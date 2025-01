ASUS RoG svela la nuova tastiera Falchion Ace HFX

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha presentato la ROG Falchion Ace HFX, una tastiera gaming analogica cablata con fattore di forma 65% progettata per i giocatori che cercano precisione, velocità e personalizzazione. Dotata di switch magnetici ROG HFX e di un polling rate a 8.000Hz, questa tastiera ultra-compatta definisce un nuovo standard nel mondo delle periferiche gaming.

La ROG Falchion Ace HFX integra in modo impeccabile i tasti freccia e di navigazione in un compatto layout al 65%: grazie alla sua lunghezza di soli 315 mm consente ai giocatori di usufruire di tutte le funzionalità avanzate di una tastiera tradizionale, risparmiando al contempo spazio sulla scrivania, particolarmente importante per gli appassionati di titoli FPS abituati a giocare con una ridotta sensibilità del mouse.

La tastiera è dotata di switch magnetici pre-lubrificati progettati per offrire un solido feedback tattile e prestazioni di gioco ultra-precise. Collaudati per oltre 100 milioni di pressioni, questi interruttori utilizzano plastica POM di alta qualità per lo stelo e la parte inferiore, mentre la copertura superiore è realizzata in policarbonato, per garantire il massimo grado di fluidità durante la pressione dei tasti.

L’innovativo design a parete dello stelo ne migliora la stabilità e lo protegge dalla polvere, rendendo la tastiera sempre affidabile anche durante le sessioni di gioco più intense e garantendo il livello qualitativo delle prestazioni anche dopo anni di utilizzo.

Un elemento distintivo della Falchion Ace HFX è la possibilità di personalizzare l’intervallo di attuazione, che permetta a ciascun utente di impostare un valore di pressione tra 0,1 e 4 mm, così da adattarsi alle esigenze di gioco oppure digitazione. Questa regolazione può essere facilmente gestita tramite il pulsante multifunzione posteriore, il pannello touch oppure tramite il software Armoury Crate.

Gli interruttori magnetici ROG HFX sono ulteriormente potenziati dalla modalità Rapid Trigger, che consente agli interruttori di ripristinarsi istantaneamente quando vengono rilasciati. Questa pratica funzione è essenziale per ogni giocatore di titoli FPS in quanto, ad esempio, offre la massima precisione nei movimenti laterali. Inoltre, la modalità Speed Tap rivoluziona i cambi di direzione nei giochi FPS: quando vengono premuti contemporaneamente due tasti direzionali opposti, la modalità assegna la priorità all’ultimo input, rilasciando automaticamente il precedente. Questo accorgimento elimina qualsiasi ritardo nei cambi di direzione, garantendo movimenti immediati e precisi.

Grazie a un microcontroller USB ad alta velocità, la tastiera offre un polling rate a 8.000Hz, aggiornando la scansione degli input fino a 8 volte più rapidamente rispetto alla maggior parte delle tastiere da gaming e riducendo quindi la latenza da 1 millisecondo (lo standard per le tastiere a 1.000Hz) a soli 0,125ms.

Progettata per offrire il massimo del comfort, la tastiera presenta cinque strati di ammortizzazione — due in PORON® e tre in silicone — che assorbono le vibrazioni dei tasti e riducono il rumore, offrendo una esperienza di digitazione ottimale. Inoltre, lo chassis della tastiera è dotato di due porte USB-C® per collegare e gestire facilmente in maniera alternata il collegamento tra due differenti PC.

La Falchion Ace HFX è dotata anche di una cover protettiva che funge da supporto e include due coppie di piedini intercambiabili, per offrire tre diverse inclinazioni ergonomiche, garantendo una posizione di digitazione ideale per ogni giocatore.

ASUS ROG Falchion ACE HFX è disponibile nell’eShop ASUS, presso gli presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di 219,00 € IVA inclusa.

