Cooler Master svela la rivoluzionaria serie MasterLiquid Core II

Cooler Master, leader globale nei componenti per PC, periferiche gaming e soluzioni tecnologiche innovative per il moderno stile di vita, è lieta di annunciare il lancio della serie MasterLiquid Core II.

Disponibile nelle configurazioni da 120mm, 240mm e 360mm, questa nuova gamma segna un significativo passo avanti nella tecnologia di raffreddamento a liquido, unendo prestazioni elevate, design accattivante e installazione intuitiva.

L’ultima evoluzione della serie MasterLiquid si basa sull’eccellenza consolidata dei sistemi di raffreddamento a liquido Cooler Master, introducendo nuove caratteristiche come la pompa a doppia camera G9R, una compatibilità CPU estesa e molte altre innovazioni. La serie MasterLiquid Core II è stata progettata per soddisfare le richieste delle configurazioni di nuova generazione.

Caratteristiche principali della serie MasterLiquid Core II

Pompa a doppia camera G9R aggiornata

Il cuore del sistema è la pompa G9R a doppia camera ridisegnata, progettata per garantire un’efficienza di raffreddamento superiore e un funzionamento ultra-silenzioso.

Compatibilità universale con CPU

Compatibile con i più recenti socket CPU Intel e AMD, incluso l'Intel LGA 1851, offre una flessibilità che guarda al futuro.

Design innovativo con effetto specchio infinito

La copertura della pompa è arricchita da un elegante effetto specchio infinito, aggiungendo un tocco estetico unico a qualsiasi configurazione.

Ventole riprogettate

Le nuove pale delle ventole assicurano un flusso d’aria ottimizzato, un raffreddamento efficiente e un design accattivante che non passa inosservato.

Installazione semplice

Con ventole preinstallate, un sistema di montaggio rapido e tubi da 400mm, l’installazione è rapida e flessibile, adattandosi facilmente a qualsiasi orientamento.

Pasta termica Cryo-Fuze inclusa

Progettata per prestazioni termiche al top, garantisce un’eccellente conduttività e un raffreddamento ottimale.



La serie MasterLiquid Core II è stata progettata per rispondere a diverse esigenze di raffreddamento e adattarsi agli spazi disponibili, offrendo soluzioni versatili per ogni tipo di configurazione:

MasterLiquid 360 Core II e MasterLiquid 360 Core II White

Dotati di tre ventole da 120mm, questi modelli sono ideali per configurazioni ad alte prestazioni.

MasterLiquid 240 Core II e MasterLiquid 240 Core II White

Con due ventole da 120mm, questi modelli offrono una soluzione equilibrata tra prestazioni e compatibilità.

MasterLiquid 120 Core II

Un’opzione compatta con una singola ventola da 120mm, perfetta per build di dimensioni ridotte.

Il MasterLiquid Core II sarà disponibile a partire dalla prossima stagione primaverile sulla piattaforma Direct-to-Consumer di Cooler Master e presso rivenditori italiani selezionati. Il prezzo consigliato è di 84 € per la versione da 240 mm e 105 € per quella da 360 mm.



