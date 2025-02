Microsoft ha presentato i nuovi Surface Copilot+PC per il Business

Microsoft ha annunciato i nuovi Surface for Business Copilot+PC, alimentati da processori Intel, inclusi Surface Pro for Business e Surface Laptop for Business: il Surface Pro 11th Edition e il Surface Laptop 7th Edition, ora disponibili con i più recenti processori Intel Core Ultra (Serie 2).

• Surface Laptop 5G: in linea con una delle esigenze principali espresse dai clienti, Microsoft ha introdotto il nuovissimo Surface Laptop 5G, che sarà disponibile entro la fine del 2025. Anche questo dispositivo è dotato di processori Intel Core Ultra (Serie 2).

• Novità per Surface Hub 3: Microsoft sta introducendo nuove funzionalità per il Surface Hub 3. Il browser Microsoft Edge su Surface Hub 3 permetterà un accesso immediato a siti web, app web di terze parti e contenuti personali, con un pulsante sulla schermata iniziale per semplificare la navigazione

• Security Copilot nel Surface Management Portal: A partire dal 24 febbraio, i clienti avranno accesso al Security Copilot nel Surface Management Portal. Security Copilot sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale generativa in Intune per semplificare e migliorare l'esperienza di gestione dei dispositivi per gli amministratori IT.

• Processore di sicurezza Microsoft Pluton: tutti i Copilot+PC avranno il processore di sicurezza Microsoft Pluton abilitato di default. Pluton offre una base hardware sicura, flessibile e aggiornabile per Windows 11.

