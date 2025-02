realme: la serie 14 Pro è conforme alle nuove normative dell'Unione Europea

realme ha presentato la serie 14 Pro come una delle prime completamente conformi alle normative europee in materia di Ecodesign, Etichettatura energetica, Accessibility Act (EAA) e cybersecurity. La serie combina l'efficienza energetica di Classe A, la più alta classificata a livello Europeo, con un imballaggio al 100% privo di plastica, rafforzando così la leadership di realme nella tecnologia sostenibile, nella sicurezza e nel design inclusivo, offrendo un'esperienza d'uso all'avanguardia.

Le normative europee in materia di Ecodesign ed Energy Labeling impongono infatti caratteristiche di robustezza, riparabilità ed efficienza energetica e la serie realme 14 Pro soddisfa tutti questi standard.

Trasparenza energetica: la serie realme 14 Pro ha ottenuto la classificazione energetica di Classe A dell'UE, verificata attraverso test per la bassa potenza in standby (<0,5W) e l'elevata efficienza di ricarica (85%+).

Batteria di lunga durata, ma super sottile: la serie realme 14 Pro soddisfa i requisiti UE di 1.000 cicli con l'80% di conservazione della capacità della batteria, garantendo anni di prestazioni affidabili. Con una batteria da 6.000 mAh, la durata della batteria della Serie 14 Pro è impressionante. Grazie all'innovativa tecnologia della batteria Flex Pack di realme, il 14 Pro+ offre un aumento del 15% della capacità e una durata della batteria notevolmente superiore del 20% rispetto al suo predecessore, pur mantenendo un profilo sottile: il 14 Pro misura solo 7,55 mm di spessore, mentre il 14 Pro+ è inferiore a 8 mm.

Design ultraresistente: la serie Realme 14 Pro si distingue per la certificazione TÜV Rheinland come smartphone rugged, con le classificazioni IP66, IP68 e la più alta IP69 che garantisce un'eccezionale resistenza alla polvere e all'acqua. I due modelli hanno anche una certificazione di resistenza agli urti di livello militare, che li rende in grado di sopportare ogni condizione.

Imballaggio senza plastica: realme utilizzerà un imballaggio al 100% senza plastica per la Serie 14 Pro e per tutti i dispositivi che saranno lanciati successivamente. Questa iniziativa contribuirà a una riduzione delle emissioni di carbonio di circa il 67%.

Supporto software per 5 anni: realme fornirà gli aggiornamenti dell'interfaccia utente realme della Serie 14 Pro, compresi gli aggiornamenti di sicurezza, gli aggiornamenti correttivi o gli aggiornamenti di funzionalità, per cinque anni dalla fine della commercializzazione.

realme ha comunicato pii che la 14 Pro Series è conforme alla legge sull'accessibilità dell'UE (EAA), garantendo la fruibilità per tutti gli utenti. Il software soddisfa anche i requisiti di cybersecurity dell'UE, garantendo una maggiore sicurezza della rete, una più rigorosa protezione della privacy dei dati personali e migliori funzionalità antifrode.

