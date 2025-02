Al Galaxy Experience Space in Piazza Duomo a Milano arrivano i campioni italiani degli sport invernali

Il Galaxy Experience Space di Samsung in Piazza Duomo all’interno del Milano Cortina 2026 Sport Village, inaugurato a un anno dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, accoglie alcuni dei più grandi campioni italiani degli sport invernali per un’esperienza esclusiva che unisce sport e tecnologia.

Domenica 23 febbraio visiteranno lo spazio Marta Bassino, sciatrice, vincitrice delle Coppa del Mondo di slalom gigante nel 2021 e campionessa del mondo di supergigante nel 2023 e la compagna di squadra, e la compagna di squadra, specialista delle discipline veloci di sci alpino, Elena Curtoni.

Martedì 25 febbraio, invece, sarà ospite la tre volte campionessa mondiale di biathlon Dorothea Wierer. Lo stesso giorno si troveranno in Piazza Duomo anche Loris Framarin e Ian Matteoli, snowboarder freestyle, tra i talenti emergenti della scena internazionale. Infine, mercoledì 26 febbraio il Galaxy Experience Space ospiterà i fratelli Miro e Flora Tabanelli, i primi italiani a vincere la Medaglia d’oro ai prestigiosi X-Games degli sport invernali nel big air, specialità dello sci freestyle in cui Flora ha appena conquistato anche la Coppa del Mondo.

Fanno parte del roster dei Galaxy Ambassador anche lo snowboarder Nicola Liviero, anch’egli specializzato nelle discipline dello slopestyle e del big air, e la giovanissima sciatrice Giorgia Collomb, reduce dalla vittoria della medaglia d’oro nella gara a squadre ai recentissimi Campionati Mondiali di Saalbach-Hinterglemm.

I campioni italiani delle discipline sportive visiteranno lo spazio Samsung immersivo per scoprire e sperimentare in prima persona le potenzialità del nuovo Galaxy S25 Ultra con Galaxy AI, progettato per supportare gli atleti nell’analisi delle performance, nella gestione dell’allenamento e nella condivisione delle esperienze con i propri fan.

Grazie alla potenza della di Galaxy S25 Ultra e Galaxy AI, gli atleti possono sfruttare funzionalità avanzate come il monitoraggio intelligente delle performance, suggerimenti personalizzati per il miglioramento tecnico e un’esperienza di condivisione dei contenuti ottimizzata, in linea con le esigenze di chi vive lo sport ai massimi livelli.

