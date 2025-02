Fastweb + Vodafone e Cineca insieme per accelerare l’adozione dell’AI Generativa nelle imprese

Fastweb + Vodafone e Cineca hanno annunciato un accordo strategico per supportare le imprese nello sviluppo e nella messa in produzione di applicazioni basate sull’Intelligenza Artificiale Generativa (Gen AI).

Il protocollo d’intesa firmato tra le parti permetterà alle aziende e agli enti di ricerca di passare con continuità dalla fase di test e sperimentazione gestita con Cineca a quella operativa, sfruttando le infrastrutture di calcolo avanzate e le soluzioni cloud ad alte prestazioni garantite dal supercomputer NeXXt AI Factory di Fastweb + Vodafone.

Grazie alla propria rete di ultima generazione, ai servizi cloud resilienti e sicuri, nonché alla presenza di infrastrutture di cybersecurity avanzate come il NOC (Network Operations Center) e il SOC (Security Operations Center), Fastweb + Vodafone si pone come partner strategico per tutte le realtà che vogliono scalare i propri progetti di AI con efficienza e sicurezza.

L’accordo prevede che Cineca, punto di riferimento per il calcolo ad alte prestazioni per attività di ricerca e innovazione, grazie alla disponibilità del supercomputer NeXXt AI Factory di Fastweb + Vodafone, coinvolga in un modello virtuoso di filiera i soggetti che, superata la fase di ricerca e sviluppo, necessitano di infrastrutture scalabili e performanti per portare le proprie applicazioni AI a livello produttivo. Fastweb + Vodafone metterà quindi a disposizione la propria piattaforma tecnologica e il supercomputer NeXXt AI Factory, ovvero il NVIDIA DGX con 248 GPU H100, un’infrastruttura in grado di gestire l’addestramento e l’implementazione di modelli Gen AI su larga scala.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita