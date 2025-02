TCL: i TV del brand saranno disponibili anche nei negozi TIM

Ora i televisori di TCL saranno disponibili anche nei negozi TIM. In pratica, tutti i punti vendita TIM presenti sul territorio sarà disponibile una selezione di modelli TCL di ultima generazione, che potranno essere acquistati utilizzando il finanziamento TIMFin con pagamento rateizzato fino a 30 mesi e consegna a casa del cliente gratuita.

I modelli di punta disponibili nei centri TIM includono i televisori TCL con tecnologia QLED, nelle versioni da 43, 55 e 65 pollici. Questa innovativa tecnologia, basata sui Quantum Dot, offre una qualità cromatica superiore, con oltre un miliardo di sfumature di colore, per un'esperienza visiva cinematografica direttamente a casa. Ideali per il gaming, lo sport e il cinema, questi modelli garantiscono colori brillanti e realistici per un’immersione totale. Inoltre, sarà disponibile il modello LED Full HD da 32 pollici, perfetto per chi cerca un’opzione di qualità in spazi più ridotti, mantenendo l’affidabilità e la tecnologia avanzata che contraddistinguono TCL.

