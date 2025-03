LG allarga la gamma di monitor gaming LG Ultragear con il nuovo Oled 27GX790A a 480Hz

LG introduce sul mercato italiano il nuovo monitor gaming LG UltraGear OLED 27GX790A, il modello che offre la perfetta combinazione tra tecnologia, prestazioni e design per un’esperienza di gioco senza paragoni.

Questo nuovo monitor arricchisce la gamma di monitor gaming LG UltraGear OLED con funzionalità pensate per i gamer più esigenti.

Tra le novità più interessanti del nuovo UltraGear c’è la frequenza di aggiornamento a 480Hz, raddoppiata rispetto all’attuale modello da 27 pollici OLED in gamma (27GS93QE), che garantisce un gameplay incredibilmente veloce, reattivo e fluido. Il modello 27GX790A offre inoltre un tempo di risposta di 0,03 ms (GtG) che riduce in modo significativo la sfocatura del movimento, migliora la nitidezza delle immagini e conferisce una maggiore dinamicità a tutta l’azione di gioco. Questa caratteristica, unita alle straordinarie performance dello schermo OLED con risoluzione QHD (2560×1440) e resa dei colori e contrasti perfetti, consente un coinvolgimento e una user experience davvero eccezionali.

Il nuovo 27GX790A offre una qualità di immagine eccellente grazie al pannello OLED con tecnologia MLA+ (Micro Lens Array+) che regala una luminosità fino a 1300 nit, garantisce contrasto infinito, nero assoluto e colori vividi, e porta l’immersione nel gioco a livelli mai raggiunti prima. Oltre alle già eccezionali caratteristiche degli schermi OLED, la qualità di visione è ulteriormente migliorata grazie al trattamento antiriflesso e basso riverbero con opacità del 35% che riduce in maniera significativa i riflessi sul display anche in condizioni di forte luminosità. Inoltre, il monitor è certificato UL Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light perchè minimizza l’emissione della luce blu più dannosa per la vista, riducendo in questo modo l’affaticamento degli occhi durante le sessioni di gioco più intense.

Un’ulteriore caratteristica del nuovo modello è rappresentata dall’introduzione della suite OLED Care, l’insieme di funzioni, già presenti sui TV LG OLED, che proteggono lo schermo e preservano la brillantezza e la longevità dei pixel: tra queste vi è per esempio la funzione OLED Screen Move, che esegue dei piccoli movimenti dell’immagine riprodotta, a intervalli regolari, per evitare che resti statica sul display in modo prolungato; oppure la funzione OLED Image Cleaning, che esegue la pulizia del display e dei pixel dopo più di quattro ore di utilizzo dall’ultima Image Cleaning.

Il monitor gaming LG UltraGear OLED 27GX790A è dotato di porte HDMI 2.1 e DisplayPort 2.1 che permettono una perfetta compatibilità con PS5, Xbox Serie X e schede video di ultima generazione. Inoltre, grazie alle certificazioni NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro e VESA ClearMR 2100, il monitor riduce lo screen tearing e le sfocature per un’esperienza di gioco più fluida e reattiva.

Non solo tecnologia avanzata, ma anche un design che riesce a massimizzare il senso di coinvolgimento e immersività, grazie all’assenza delle cornici sui quattro lati, all’illuminazione ambientale e alla possibilità di regolare l’inclinazione, l’altezza e la rotazione dello schermo, assicurando il massimo della flessibilità e del comfort durante le sessioni di gioco.

Il monitor gaming LG UltraGear OLED 27GX790A è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 999 euro.

